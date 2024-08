Fiasco con Julián Álvarez, Víctor Osimhen y Nico Williams: ¿Quién reemplaza a Kylian Mbappé en PSG?

Faltan solo cinco días para el pitido inicial de la Ligue 1, y el PSG, mientras el mercado esté abierto hasta el 31 de agosto, aún no tiene a un delantero para cubrir la sensible baja de Kylian Mbappé.



Los nombres que suenan, como Osimhen, aún no han logrado convencer a Luis Enrique. Aunque el entrenador dio luz verde para que se hiciera una oferta por Julián Álvarez, el argentino terminó decantándose por el Atlético de Madrid. La tercera opción era Nico Williams, que se le negó a todos los interesados y terminó eligiendo al Bilbao.



El nigeriano del Nápoles sigue siendo una de las pocas opciones de peso que podría considerar los parisinos para una operación de gran calibre. Sin embargo, al entrenador español no le termina de convencer, y el precio de 130 millones que pedía De Laurentiis en un primer momento también es un obstáculo.



El PSG ya ha gastado más de 150 millones entre Gonçalo Ramos y Kolo Muani la temporada pasada.



Prueba y no convence

En los amistosos de pretemporada del PSG, contra Sturm Graz y RB Leipzig, que terminaron en empate, Luis Enrique probó a ambos jugadores en la posición de referencia. Aunque Gonçalo Ramos parece tener ventaja para ser titular en el debut oficial del campeón de la Ligue 1 contra el Le Havre, persisten dudas sobre su rendimiento en los partidos importantes.



La salida de Mbappé significa que el PSG pierde 47 goles entre todas las competiciones y a un jugador clave en su búsqueda de la Champions League, el título que aún se les resiste. Luis Enrique fue claro en que sustituir a Kylian es casi una misión imposible, pero el colectivo sigue siendo la prioridad en la capital francesa. No obstante, el exseleccionador español sigue atento al mercado con la ayuda de Luis Campos, explorando diferentes opciones para reforzar el ataque.



Hasta ahora, el mercado del PSG fue bastante tranquilo: Joao Neves, William Pacho, y el portero Sáfonov del Krasnodar, quien llegará para competir con Donnarumma. También incorporaron a Arnau Tenas, reciente campeón olímpico con la selección española, y Doué esta semana. Se espera al menos dos incorporaciones más, una de ellas enfocada en fortalecer la ofensiva