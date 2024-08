Pensó que tenía la confianza de Flick; Barca le puso precio: Manchester United, el interesado

El tiempo no está siendo el fiel aliado del Barcelona en este mercado estival de fichajes, el fichaje de Dani Olmo ha sido el único hasta lo que va de la fecha. La vía Nico Williams ya va por una dirección que Deco prefiere no seguir, por esa razón, ver otras posibilidades es la mejor opción para la interna del club que urge por estabilizarse económicamente para traer, al menos, un nuevo rostro en el ataque para contentar el trabajo de Hansi Flick. Y desde la Premier League, como es típico, un equipo preguntó por el precio de uno de los jugadores más distinguidos en Can Barça como lo es Raphina.

Tras la llegada de Olmo a la plantilla, el técnico alemán ya saca cuentas sobre quiénes serán los titulares para el inicio de la temporada. Si bien para Xavi Hernández, el extremo brasileño era indispensable desde el arranque, en este curso todo parece indicar lo contrario. El buen nivel de Lamine Yamal y la búsqueda de otro delantero para acompañar solo complica las ambiciones del ex Leeds United. En ese sentido, el conjunto de los 'Red Devils' se interesados por los servicios del brasileño y enseguida el Barça ya le puso precio, uno que considera que los de Inglaterra pueden pagar y así restar los problemas económicos.

United se interesa por Raphina

El diario ‘Sport’ sacó a relucir la información sobre el interés que existe del Manchester United por contar con uno de los futbolistas con mayor proyección en el Barcelona. Este medio indica que ante una salida de Jadon Sancho y un acomodo de Antony en el once, el lugar reservado sería para Raphina, que ya conoce el contexto del fútbol inglés y su adaptación sería instantánea.

Lo que pide el Barcelona

Arabia Saudita fue uno de los primeros interesados en contar con Raphina, pero no hubo nada más que eso. En cambio, con los de Old Trafford la cosa parece tomar forma, sumado a que los de Ciudad Condal están en la obligación de generar ingresos, no verían con mal ojo la venta del sudamericano. El precio para pagar, 60 millones de euros que, de llegar a aceptar, la operación se concretaría.

Dudas para Flick

Las variantes ofensivas que maneja el director técnico alemán pasan desde mantener a Lamine Yamal en la banda derecha y usar a Dani Olmo como un mediapunta. Sumado a Lewandowski, el club quiere a un extremo nuevo, y si se logra la venta de Raphina, habría dinero de sobra para sumar a un delantero más. Cabe precisar que las salidas de Lenglet, Fati y Roque también son prioridad.