Galtier avisa a Mbappé: decisión inesperada del PSG para enero

Cuando hablamos de grandes agitadores en los mercados de fichajes, resulta inevitable pensar en el Paris Saint-Germain. No en vano, el equipo galo, desde la llegada de Qatar Sports Investments y Nasser Al-Khelaïfi en 2011, ha gastado más de 1500 millones de euros en fichajes, entre los que resaltan por encima del resto futbolistas como Neymar Jr (que costó 222 kilos), Kylian Mbappé (145M), Cavani (64’5M) o Ángel Di María (63M), entre otros.

Sin embargo, ante la sorpresa de muchos, también del propio Kylian Mbappé a quien Al-Khelaïfi le prometió que el PSG cerraría los fichajes que él deseara, según informaron varios medios en Francia, la postura que adoptará la entidad parisina de cara a la próxima ventana de transferencias invernal será la de no incorporar a ningún futbolista si no hay salidas antes. Así lo afirmó el propio entrenador Christophe Galtier en la rueda de prensa previa al choque que enfrentará mañana al Paris Saint-Germain contra el RC Lens.

En este sentido, el técnico francés se mostró satisfecho con la plantilla actual que tiene bajo sus órdenes, si bien también dejó abierta la posibilidad de que puedan salir futbolistas que no quieran continuar en el club. Algo que, por otro lado, podría reabrir la posibilidad de fichajes: “Estoy satisfecho con el equipo que tengo. No habrá ninguna llegada si no hay ninguna salida. Estoy en contacto permanente con Luis Campos, y de momento no hay futbolistas que nos hayan pedido salir. Enero es muy largo y si hay alguien que no está contento, lo hablaremos individualmente”, afirmó.

De esta manera, muy presumiblemente el Paris Saint-Germain, como comentamos, no acudirá a la ventana de transferencias invernal para fichar, pero, presumiblemente, tampoco lo hará para vender. Una noticia que, por otro lado, podría suponer un ligero bajón de la plantilla en Europa, teniendo en cuenta que, a diferencia de los franceses, la gran mayoría de los grandes clubes se van a reforzar. En toda esta situación, desde luego, Kylian Mbappé podría ser el más molesto, ya que vería como, una vez más, las promesas del PSG -según la prensa francesa- seguirían sin cumplirse.