Florentino aprende de Mbappé con Bellingham: 105,7 millones con fecha

Muchas de las personalidades vinculadas al PSG en los últimos tiempos, como Jesé o Unai Emery, confirmaron que Kylian Mbappé tenía decidido abandonar París para fichar por el Real Madrid, el problema es que el Madrid equivocó los tiempos -ofreciendo 200 millones al PSG pero antes de tiempo, cantidad que fue rechazada- y después el jugador prefirió la millonada de la entidad parisina, que tuvo tiempo (un año) para rearmarse y convencer a su delantero. Esta vez el talento es igualmente joven y prometedor, también millonario, pero Florentino Pérez no va a cometer el mismo error con Jude Bellingham.

Lo primero de todo porque la fecha en la que se lance a por el jugador ha de ser la misma en la que exista una certeza absoluta del sí del futbolista y su club. Sí, es cierto que el Dortmund no es el PSG y no puede resistir un ataque millonario blanco con una contraoferta, pero en la casa blanca trabajan para que el terreno esté plenamente allanado antes del ataque final; es más, la fecha se está cerrando, también el OK del futbolista e incluso la cifra del traspaso.

Recordemos, como hemos publicado en Don Balón, que puede pesar una cláusula secreta impuesta por el jugador, en su día al ser fichado procedente del Birmingham, de unos 60 kilos, pero de no ser así, el Madrid cree tener la oferta factible para conseguir la aceptación de un club amigo, como es el Dortmund: 105,7 millones de libras esterlinas, según publica Goal, unos 120 millones de euros.

Dicho lo cual, hay dos asuntos clave que Florentino trata de atajar: uno tiene que ver con su gran contendiente en esta batalla, más aún si se formaliza lo de Enzo Fernández con el Chelsea, el Liverpool de Jürgen Klopp, cuya propuesta valora en muy alta estima el mediocampista. La otra, fundamental, es mostrarle al jugador que es él el objetivo número uno y prioritario del Madrid; tanto que lo quieren en junio de 2023 con un cartel sinigual: el sustituto de Luka Modric y Toni Kroos. Es decir, relevante desde el minuto 0 en Chamartín hasta el punto de cambiarse por leyendas vivas.

Los pasos están dados y esta vez Florentino no repetirá error como hizo con Mbappé: su propuesta debe ser definitiva, con certeza de acierto, para que Bellingham sea blanco.