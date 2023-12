Keylor Navas claudica, Luis Enrique lo elige y Xavi echa humo por Ter Stegen: lío gigante en el PSG

Si hay una posición en París que no está señalada tan solo por el enorme desembolso que en su día se hizo pero que por rendimiento merece una reevaluación esa es la portería, y con ello no nos referimos tanto al veteranísimo Keylor Navas, al que Luis Enrique da muy poco margen, sino a Gigi Donnarumma, el cual, en momentos clave y durante demasiado tiempo, ha fallado. Quizá por eso ahora se mire con esperanza la alternativa, una que hace echar humo a Xavi y el Barça con la lesión de Marc-André ter Stegen.

Internacional y promesa en ciernes, una alternativa real

No solo su gran actuación -primera de la temporada; en cuanto ha tenido un esquicio por el que poder demostrar su calidad- ante Le Havre FC, en la última victoria del PSG (0-2), le han puesto en el medio del debate, sino que ahora será el centro de las miradas por la sanción al italiano, para desgracia, eso sí, de Keylor Navas. Y es que el ex jugador del Barça, Arnau Tenas, tendrá al menos otras dos ocasiones más para brillar en el Paris Saint-Germain tras su fichaje veraniego por la entidad parisina.

La sanción efectiva; paso al frente

Reunida la Comisión de Disciplina de la LFP, se ha sancionado con dos duelos al guardameta titular azzurro (por roja directa en el duelo citado) y por tanto será el español quien ocupe la posición de titular bajo palos en el gigante de la Ligue 1. Como no puede ser de otra forma, esta es una opción de lujo por la situación de los dos ilustres compañeros con los que compite el español por un puesto a ojos de Luis Enrique. Este, Lucho, lo elije a él por delante del costarricense y hay quien espera que su actuación sea tan buena como para iniciar el debate.

Dicho de otra forma, se da por bueno en París el hecho de que los tiempos de gloria del jugador americano han pasado, pero no se desiste en la opción de que el italiano quizá no sea el mejor meta posible para cubrir al PSG, de ahí que hay quien en París le tenga muchas ganas tanto a esta ausencia de Donnarumma como al posible paso al frente de Tenas. Al hilo, en Barcelona, de donde dejaron ir a Tenas, se mira con recelo el paso al frente del ex miembro de La Masia, más ahora que Ter Stegen será intervenido y estará ausente varias semanas.