Florentino se obceca y cabrea a Vini, Brahim y Endrick: los millones de Mbappé dejan mudo al PSG

Pocos clubs en Europa pueden a estas alturas del curso hablar de tanta placidez como el Real Madrid, y eso que los blancos navegan en un mar de lesiones, pero la juventud ha resultado ser clave y jugadores como Rodrygo Goes, Brahim Díaz y sobre todo Jude Bellingham, la estrella del equipo, están tirando del carro, colocando a los merengues líderes de todo. Quizá por eso desde ciertos sectores del club y especialmente en el caso del punta de Osasco, Vinicius o el mismo Endrick, que llegará en 2024, no se entiende esta ofensiva millonaria.

Al parecer, no ya el Real Madrid, sino Florentino Pérez no ha olvidado a Kylian Mbappé, tan solo ha desviado la atención, lo que reconforta a multitud de hinchas blancos, pero siembra el descontento en tantos otros y en muchas voces de altura en la entidad española, sobre todo en los futbolistas que están funcionando o pueden hacerlo, como los antes citados. Pero no solo en ellos, también en un PSG que por un momento pensó en que verdaderamente el Madrid había desistido en la lucha por el galo. Nada más lejos de la realidad: afirma el diario AS que el caso Mbappé no se cerró, solo se postergó y piensa tomar una medida rotunda a partir del mes de enero.

El citado mass media convoca a una reunión clave entre el 7 del PSG y el club blanco el mes que viene (enero), donde los merengues harían una propuesta formal y lícita (desde ese mes el jugador que acaba contrato en junio puede negociar con quien desee) al futbolista de Bondy, una que debe obtener respuesta antes del 15 de enero, certifica el medio de comunicación. Siendo así que Florentino todavía piensa en el jugador galo como cabeza de cartel del club en la 24/25, y eso no sienta bien a todo el mundo.

Impacto enorme y ¿negativo?

Y viene a colación el hecho del que el mandatario aún quiera fichar al 10 de les bleus porque su llegada no es vista con buenos ojos entre muchas voces prominentes del club, que simplemente creen que no lo necesitan. Y también es algo que piensan muchos jugadores. No es para menos, Mbappé, que juega por la izquierda o de punta, llegaría para quitarle un puesto en el once a Rodrygo sin tener certezas de su rendimiento por la derecha, pero también cortaría la proyección de Brahim, Joselu (si es renovado), Arda Güler y Endrick, obligando a la entidad a vender a uno o dos de estos jugadores. Además, el estatus de la plantilla cambiaría de forma radical, incluso en el caso de Bellingham, que encaja a la perfección entre los dos brasileños.

En definitiva, Florentino va a ir a por Mbappé pero eso no gusta en Madrid a todo el mundo; es más, no pocos e importantes protagonistas ven ya su fichaje como un obstáculo.