Laporta y Deco informan a Xavi y Gavi: un descarte por el sustituto de Casemiro en el Real Madrid

El Barcelona, sin lugar a dudas, tiene una de las mejores plantillas de Europa, sin embargo, ni todos sus cracks tienen el mismo peso en el equipo ni la entidad se quiere pillar los dedos en esta temporada tan importante a nivel económico y deportivo, quizá por eso hasta Xavi Hernández y el lesionado de larga duración Gavi se hayan quedado de piedra con la posibilidad que estarían manejando Joan Laporta y Deco para sustituir al canterano.

Y esa no es otra que el jugador que lo tuvo hecho con el Real Madrid y que iba a llegar al Santiago Bernabéu para ser el sustituto de Carlos Henrique Casemiro: Donny van de Beek. El fichaje nunca se cerró y el futbolista terminó por vestirse con la elástica del Manchester United, donde ha fracaso. Con todo, desde la entidad culé se le tendrían esperanzas al mediocampista neerlandés, en parte porque dentro de la plantilla culé tiene un socio inmejorable que lo avala: Frenkie de Jong.

Yendo por partes, hay que decir que esta opción que ha apuntado el diario Sport estaría siendo sopesada por el Barça de cara al mercado con vistas a suplir la larguísima y preocupante ausencia de Gavi, que no volverá a vestir de blaugrana por casi un año. Dicho lo cual, el fiasco que ha supuesto el fichaje de Oriol Romeu, al que se le podría buscar equipo, y la posibilidad de hacerse con Van de Beek, junto con el que triunfó De Jong en el Ajax, sería una opción factible, no en vano el United también quiere deshacerse del jugador, y que no entorpece el regreso futuro de Gavi si sale el ex del Girona.

Recordemos que el futbolista lo ha tenido muy complicado desde su aterrizaje en Old Trafford y que no ha dejado de buscar una salida a su situación. Además, no deja de ser curioso que esta opción culé sea factible con alguien que bien pudo vestir de blanco, como recordó en su día el jugador a De Teleegraf: “estaba cerrado con el Real Madrid y los clubes tenían también un acuerdo, pero por alguna razón al final todo esto no se cumplió”.