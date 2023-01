Keylor Navas ríe: 5M para despedirse del PSG y anunciar su nuevo club

Si ya en los últimos meses que estuvo Mauricio Pochettino al frente del PSG el protagonismo de Keylor Navas cayó en picado por la presencia de Gianluigi Donnarumma en la plantilla, la llegada de Galtier al equipo en sustitución del argentino fue fulminante para el costarricense.

Tan desapercibido está pasando esta temporada para el técnico galo que solo ha disputado un partido oficial. De ahí que, a pesar de guardar una relación muy especial con Nasser Al-Khelaïfi, Keylor lleve varias semanas intentando encontrar un nuevo destino para resproseguir con su carrera deportiva, una carrera que está viviendo sus últimos coletazos ya que el arquero tiene 36 años.

En este sentido, tras pasar por la agenda de clubs europeos como el Nápoles o el Inter de Milán, dos equipos que siguen vivos en la presente edición de la Champions League, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se hizo hueco en su abanico de pretendientes, pero el interés del conjunto saudí se ha diluido buenas a primeras tras conocer la predisposición del propio Keylor a seguir en Europa.

Y es aquí donde el futbolista hoy ha recibido una noticia que le ha arrancado -de forma inevitable- una sonrisa tras mucho tiempo de caras amargas en París: el Nottingham Forest quiere hacerle hueco en sus filas antes de que acabe el mercado invernal, club que actualmente está situado en la decimotercera posición en el campeonato inglés.

El conjunto inglés irrumpió en escena hace una semana para destapar su intención de contar con Navas hasta que finalice la campaña y en función de su rendimiento abrir la posibilidad de extender una campaña más el acuerdo, pero la postura del PSG de no vender al portero parecía haber enterrado de forma definitiva las opciones de poner fin a su agonía en el Parque de los Príncipes.

No obstante, el último informe desvelado por 90Min afirma que, si el conjunto inglés realiza una oferta de 5 millones al PSG, el conjunto galo no pondrá más trabas para dejar salir al tico, quien viviría así una última aventura en Europa... haciéndolo además en una competición que aún no ha conocido de primera mano, la Premier League.