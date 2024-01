City y Guardiola quiebran el mercado, nadie lo esperaba: nuevo socio exprés para Haaland y De Bruyne

Pep Guardiola fue elegido como mejor entrenador por la FIFA, lo que a diferencia de Leo Messi sí tiene más que concordancia entre el tiempo baremado y los méritos cosechados en ese espacio temporal, y su equipo sigue siendo el conjunto a batir en la Premier League y la Liga de Campeones, básicamente porque el Etihad Stadium es un estadio casi inexpugnable en Europa y porque el de Sampedor, además de ser uno de los tres mejores entrenadores del mundo (o el mejor) tiene a futbolistas como Haaland o De Bruyne en su filas, y ahora, además, un nuevo socio para las grandes citas.

Justo hoy era el día señalado por el Manchester City para presentar su nuevo rostro en lo que queda de temporada en un claro guiño al mercado asiático. Y es que con motivo del año del dragón chino, el City ha presentado una elegante y ya pretendida por sus fans camiseta en la que se refleja ese espíritu cosmopolita del mejor club de la pasada campaña y que aspira a revalidar estatus en esta campaña.

🐲 YEAR OF THE DRAGON 🐲 @ManCity



Man City Year of the Dragon Collection. Out now on https://t.co/6Q5vmemNDD. pic.twitter.com/HAwgTtZMsS