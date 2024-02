La fórmula que beneficia a Real Madrid y PSG, lista: Mbappé, Al-Khelaïfi y Florentino lo cierran

Si ya os hemos venido contando los pormenores del posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid en su multitud de formas y etapas, donde hemos pasado de la firma a la renovación con enorme facilidad, ahora, justo en este momento, hay un hecho clarificador para las partes -jugador y los dos clubs- que hace del desenlace el esperado desde hace tiempo, y los mismos Mbappé, Al-Khelaïfi y Florentino habrían acordado los tiempos.

Nunca más cerca

Nunca ha estado más cerca ni sobre todo más fácil el fichaje del crack francés por el club blanco, ya que esta vez sí Mbappé puede decidir qué hacer con su futuro, y en verdad, afirman cada vez más fuentes francesas, lo tiene más que claro. Y no solo él, también en París y Madrid. De un lado, sí, el jugador no se irá gratis, ya que el Madrid acepta parte de las condiciones del fichaje, mientras que el club francés deja de gastar las enormes cifras por fidelidad.

De ahí que no haya querido renovar pero mantenga su palabra de no perjudicar al PSG. Y eso a Florentino Pérez le cuadra, porque no mejora ni empeora el trato que con él tiene el entorno del jugador. Incluso acepta que el traspaso no se haga oficial hasta que la temporada acabe si así lo desean en el PSG y el mismo jugador.

Es más, hay quien apunta que, más allá de que el jugador deja de ganar mucho dinero marchándose a Madrid, quien más tiene que perder en el trato es el Madrid, que se hace con un jugador enorme, pero en toda su dimensión.

¿Cómo es posible que el 7 de Bondy sea un problema? Lo es porque rompe el equilibrio salarial (ganará mucho más que el resto), también porque llegará con su estatus a un club en el que ya hay galones de estrellas mundiales como Vinicius y Bellingham, porque rompe la armonía entre esos cracks blancos (los citados o Rodrygo) y los jugadores llamados a complementar a estos (Brahim Güler, Joselu) y porque su puesta de largo obliga a soltar lastre, que por el rendimiento de Brahim o Joselu no será agradable despreciar; pero no nos olvidemos, Mbappé llega para jugar y junto a los actuales miembros de la plantilla también llegará Endrick, es decir, demasiados jugadores para tres puestos.

El jugador acepta el reto del presidente

Por tanto, Mbappé sabe que hay voces en Madrid que desaconsejan ficharlo y que solo Florentino Pérez está obcecado en desoírlos, por lo que al menos esa perseverancia se la debe el crack al mandatario.