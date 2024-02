Mbappé por fin habla y Al-Khelaïfi y Luis Enrique no pueden contenerlo: Nike y Adidas se preparan

Todos los síntomas indican que sí, que esta vez sí parece que Kylian Mbappé ha decidido dejar el PSG. Como es lógico, todas las miradas se centran en la capital de Francia, por las consecuencias del adiós de su estrella, y la homóloga española, la más indicada para acogerlo, pero el astro francés solo habría certificado lo primero, sea lo segundo la causa o no del efecto, y Nasser Al-Khelaïfi y Luis Enrique ya lo saben.

Negativa a continuar, cambio de rumbo

Mbappé acaba contrato, no ha acordado ni los términos de su renovación ni las condiciones de su marcha, aunque esto último ya lo dan por hecho en París. El mismo Daniel Riolo así lo aseguraba en RMC, “hablando del PSG y Mbappé, mi bola de cristal me dice que esta vez se va”. Sea una estrategia o no, esa es la situación con la que han de trabajar lo que resta de temporada en París y de cara a la campaña siguiente, y quizá se estén ya moviendo los hilos para hacer pública la primera consecuencia, que en ningún caso aseguraría al unísono que se va al Madrid; como decimos, al calor de los anuncios de Xavi y Jürgen Klopp, Mbappé pretende anunciar que se va, no el destino.

Y eso tiene unas consecuencias directas en Nike, su espónsor, y Adidas, que es quien viste al Real Madrid, las cuales se preparan para configurar el traspaso en la misma línea de lo que supuso en su día el cambio de aires desde Old Trafford al Santiago Bernabéu del ídolo de la infancia de Mbappé, Cristiano Ronaldo.

La tregua acabó

Aseguran incluso ciertas fuentes que el club francés habría negociado una tregua sobre este anuncio con el jugador e incluso con el Madrid, una que ya ha pasado y que el mismo 7 nacido hace 25 años en Bondy va a clausurar. De modo que a las puertas del choque liguero ante el Estrasburgo e incluso antes de la eliminatoria frente a la Real Sociedad en Champions League, los hinchas de París pueden ya saber que se va su estrella, mientras que los de Madrid solo podrán jugar con el fichaje virtual en 2025, ya que no habrá confirmación posiblemente hasta final de temporada.