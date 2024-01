Laporta dejó que se marchara, en el PSG hay dudas con él y el Arsenal ansía robárselo a Al-Khelaïfi

A día de hoy no está trabajando a las órdenes de Luis Enrique en el Parque de los Príncipes, pero Xavi Simons pertenece al PSG. No obstante, fue el técnico español el que dudó sobre si confiar en el joven mediapunta para afrontar su primera campaña en el club francés y, no estimando oportuna esta opción, Nasser Al-Khelaïfi y Luís Campos buscaron una solución para el jugador: salir cedido al Leipzig, donde sí que está gozando de sumo protagonismo.

Simons se encuentra cedido en el conjunto alemán hasta la finalización de la presente temporada y, en función de su rendimiento, Luis Enrique volvería a ser el encargado de dictaminar si el neerlandés juega en el PSG la próxima campaña o vuelve a salir prestado.

En tal caso, recordemos que el jugador no pertenece a la cantera del conjunto galo, sino a la del FC Barcelona. Durante mucho tiempo Simons estuvo considerado uno de los mayores talentos por explotar de La Masia, pero a la hora de la verdad no tuvo ese grado de suerte necesario para asentarse la primera plantilla blaugrana y, sin siquiera terminar su etapa como juvenil, decidió aceptar la propuesta de Nasser Al-Khelaïfi.

Eso sí, Simons no causó todo el convencimiento necesario para que Luis Enrique confiara en él y, existiendo también muchas dudas sobre sus opciones de triunfar en París, el Arsenal se ha metido en medio para ofrecer una nueva oportunidad al jugador de 20 años.

Un informe vertido por Sport Bild indica que Mikel Arteta siente especial predilección por reforzar su plantilla con Xavi Simons en esta misma ventana de traspasos, algo que no será nada sencillo ya que el jugador se encuentra cedido en las filas del Leipzig.

En otras palabras, si el Arsenal pretende cerrar la llegada del crack al Emirates Stadium en las dos próximas semanas, deberá realizar una oferta lo suficientemente atractiva para que Al-Khelaïfi considere romper ese acuerdo con el Leipzig y, posteriormente, acepte la venta de Simons: por menos de 40 millones no se concretará la operación.