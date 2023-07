Lucho, Luis Campos y Al-Khelaïfi miran a Inter, Barça y Madrid por un Verratti, ojo al crack blanco

La llegada a París de Lucas Hernández, Marco Asensio, Kang-in Lee o Milan Skriniar no son ni mucho menos el final de la andadura por este mercado del Paris Saint-Germain, ya que, tal y como pretenden Luis Enrique, Luis Campos y Nasser Al-Khelaïfi, al menos dos jugadores más deben ser fichados esta temporada, uno en la punta de ataque (que podrían ser dos si Kylian Mbappé y el PSG consiguen encontrar un acuerdo que haga salir este verano al francés) y otro en la medular, donde los franceses están pensando en futbolistas del Inter de Milan, el FC Barcelona y el Real Madrid.

Con dinero y por un perfil muy concreto

Hablamos de estos tres equipos porque tienen a tres jugadores que gustan, y siempre lo han hecho, a la dirección deportiva de la entidad de la capital de Francia y allí, en París, creen que todos ellos, por una u otra razón, pueden salir de sus respectivos equipos. Uno de los más complicados en este triunvirato es Aurélian Tchouameni, jugador del club blanco al que la entidad española ha calificado de intransferible, pero que, en última instancia, puede dejar de serlo para entrar dentro de la operación Mbappé.

Como bien saben, y tal y como les contamos en Don Balón, Mbappé y el PSG están en uno de sus peores momentos y eso ha precipitado un principio de acuerdo con el Real Madrid, sin embargo el jugador no quiere perdonar dinero al PSG y quiere quedarse hasta 2024. Por eso la entidad francesa, que quiere venderlo si no renueva, le ofrece al Madrid una rebaja enorme del traspaso si el ex del Mónaco entra en la operación. Para Lucho sería un 2x1 de incalculable valor.

Inter y Barça

Por otro cauce van los fichajes de Nicolo Barella y Frankie de Jong, los cuales son determinantes en dos clubs con dificultades económicas. Y ese es el nexo de unión entre lo que quiere el PSG y lo que necesitan Inter y Barça. En este caso, como es lógico, el PSG solo tiene una forma de tentar a nerazzurros y culés, que es mediante el dinero, pero en París no lo descartan, con un máximo de gasto de 100M, por un nuevo Verratti ¿En tal caso, aceptarían en can Barça? ¿Y en Milán?