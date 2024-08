Nasser Al-Khelaïfi planta a Luis Enrique y tras el adiós de Mbappé, Ousmane Dembélé se queda solo

Con el adiós de Kylian Mbappé del PSG para fichar por el Real Madrid, se esperaba un mercado de verano frenético por parte del conjunto parisino. Y es que, como ya es costumbre, Nasser Al-Khelaïfi apuntaba a ser el gran protagonista de una ventana de transferencias que, lejos de ser positiva para los parisinos, los ha dejado sin su mayor estrella y muy lejos de los reemplazos estelares de Jadon Sancho o Victor Osimhen de los que se habló durante tantos meses.

En este mismo sentido, según la información ofrecida desde Francia, desde la cúpula del PSG han decidido que irán enfriando su interés en los fichajes, tanto de Jadon Sancho como de Osimhen, cuyos precios consideran que son completamente desorbitados por el nivel que han mostrado recientemente. Sin embargo, entre evitar pagar precios inflados y no fichar nada hay un gran salto, el cual solamente se salva por el reciente acuerdo con Désiré Doué, el cual, pese a tener un gran potencial, está muy lejos de ilusionar a los aficionados del PSG como lo pudieron hacer las estrellas mencionadas.

Luis Enrique deberá inventarse una delantera nueva

El mayor problema para Lucho, no será el hecho de no contar con suficientes jugadores como para formar una delantera interesante. Sino que el gran problema radica en que la mayoría de los delanteros del PSG no cuentan con la confianza de un Luis Enrique que dejó muy claro a lo largo de la pasada temporada, que ni Kolo Muani ni Gonçalo Ramos contaban con su favor.

Ante esta situación, al asturiano no le quedará otra opción que apostar por esos jugadores en los que nunca confió para acompañar a un Ousmane Dembélé que se ha quedado como la gran estrella del PSG en la delantera. Una línea ofensiva donde, si Ramos y Kolo Muani no recuperan sus mejores versiones, faltará mucho gol, pues ninguno de los extremos de los que dispone Luis Enrique son goleadores eficientes.

Así pues, tras la despedida de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi ha dejado completamente vendido a un Luis Enrique que ahora, deberá hacer auténticos inventos para solucionar la papeleta que tiene en la mediocre delantera que ahora tienen en el PSG.