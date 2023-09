Luis Enrique deja mudos a PSG y Al-Khelaïfi con Keylor Navas: sorpresa y amenaza de hasta 60M

Arnau Tenas ha sido el gran damnificado por la presencia de un Keylor Navas que, en silencio, desde su posición desprotegida, se ha colado en el tiempo presente, en el inicio de la temporada, como una amenaza no ya para el excanterano del Barcelona, que ha pasado a un tercer término, sino para el portero titular del PSG, un Gianluigi Donnarumma discutido por muchas voces internas y externas dentro del Paris Saint-Germain pese a los 60 millones de euros que costó. Parece que los fantasmas de la etapa del tiko en el Real Madrid con Courtois y De Gea vuelven a tomar forma, esta vez en París.

Un superviviente

La sobriedad y la experiencia de Navas han convertido al jugador costarricense en un incómodo argumento en contra incluso del meta italiano, tal y como afirma L’Equipe. El internacional transalpino siente que Luis Enrique puede en cualquier momento darle la alternativa a un tiko que si bien parte con seria desventaja en el camino de la titularidad se está ganando la confianza del míster en los entrenos.

De un lado está Tenas, al que parece que el club le ha negado lo que le prometió, ser el segundo portero del equipo; de otro está un Donnarumma que fue fichado en calidad de mejor cancerbero del planeta pero cuyo nivel en la capital francesa no ha dado el rédito que se esperaba, con serios fallos en momentos claves de la temporada, como por ejemplo sucedió ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu o la pasada campaña ante el Bayern de Múnich, ambos en Champions League, que lucen y duelen más.

Así las cosas, Navas, que entrena codo con codo con su compañero, le discute ya la autoría bajo palos y, dicen ciertas voces, puede en cualquier momento surgir como enorme sorpresa para Nasser Al-Khelaïfi de Luis Enrique si el italiano falla o claudica en su lucha con el club porque salga Navas, con el que no tendría buena relación. Recordemos que el ex del Madrid tiene contrato hasta junio de 2024, no quiere salir y piensa cumplir su vinculación, esperando su momento. Si Gigi, el portero de los 60M, cede ante la presión, Navas, estará ahí. Y esto ya no es un imposible... que se lo digan a Courtois y De Gea.