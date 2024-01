Luis Enrique y Nasser Al-Khelaïfi, en shock por su joya de la Masía: giro de 180º y plantón al PSG

No hay día que el PSG no tenga una nueva crisis o un giro en su futuro. Con el caso de Kylian Mbappé todavía coleando y sin nada firmado, en el Parque de los Príncipes les ha surgido un nuevo contratiempo lejos de París. Concretamente, en Leipzig, donde una de sus grandes promesas como lo es Xavi Simons, cedido en el RB Leipzig, estaría tomando una decisión respecto de su futuro que no gustará nada a Nasser Al-Khelaïfi. Y es que, según cuentan en Sky Sport Germany, el mediapunta neerlandés estaría cada vez más decidido a no regresar al PSG.

El disgusto en París será importante

La realidad es que en el seno del PSG ven en Xavi Simons a una pieza muy importante de cara al futuro cercano del club. El espectacular rendimiento del que fuera canterano del Barça lo ha convertido en uno de los futbolistas más interesantes del planeta y en un perfil ideal para ser el futuro líder del equipo dirigido por Luis Enrique en el caso de que Mbappé abandone el conjunto parisino.

Por otro lado, las cifras de Simons en todas sus cesiones han sido más que correctas. En la presente temporada, el neerlandés ya ha acumulado un total de 7 goles y 9 asistencias con el RB Leipzig, hecho que le ha servido para que a los 20 años ya tenga un valor de mercado de 70 millones de euros, según Transfermarkt.

Y es que, con el gran crecimiento que ha mostrado Simons, en caso de no querer regresar a París, el golpe sería muy importante tanto para Nasser Al-Khelaïfi como para Luis Enrique, los cuales cuentan con el joven neerlandés para que sea un jugador muy importante en las próximas temporadas, algo a lo que, por ahora, Xavi Simons no está dispuesto a acceder, prefiriendo así una nueva cesión al Leipzig, club en el cual se está convirtiendo en uno de los futbolistas de mayor proyección en todo Europa.