Mbappé y Florentino Pérez ultiman la fecha que Al-Khelaïfi sospecha

A pesar de que tanto Paris Saint-Germain y Real Madrid poseen argumentos como para tratar de ser optimistas en cuanto a cuál de los dos equipos será el que consiga el nuevo contrato de Kylian Mbappé, ese que firme el crack francés después de junio (quizá antes) y le vincule a un club, la verdad es que los tiempos del jugador siguen el curso por él establecido; su plan sin fisuras incluso tiene una fecha y un momento para dar el OK a Florentino Pérez.

Que los conozca o no el mandatario parisino, Nasser Al-Khelaifi, el director deportivo del PSG, Leonardo, o incluso el entrenador del cuadro de la capital de Francia, Mauricio Pochettino, es un misterio que aún no podemos revelar por falta de datos, pero lo que sí empieza a estar claro es el acuerdo que transciende del propósito parejo entre el delantero y el máximo mandatario de la entidad de Chamartín.

Y en él, tal y como asegura el diario deportivo AS, el acuerdo no llegará antes del final de la eliminatoria que tienen entre manos los pupilos de Carlo Ancelotti y los del mismo míster argentino de la entidad del Parque de los Príncipes en los octavos de final de la Champions League, que no se decidirá antes del 9 de marzo de 2022; o lo que es lo mismo, el mismo crack del equipo parisino podría, si no hacerlo público, sí firmar con el Real Madrid a partir de marzo.

¿Eso significa que pase lo que pase Mbappé será merengue en marzo? Sí y no. El 7 del PSG le ha dicho a su entorno que su ilusión es vivir un verano tranquilo, donde su futuro esté cerrado casi al terminar su vinculación con su actual club (su actual contrato), lo que nos lleva a que sí, Mbappé puede ser merengue desde bien temprano, pero no necesariamente harán público ese anuncio ni desde su entorno ni desde el Real Madrid antes de que acabe la temporada del PSG, para no dañar su imagen en el club francés y ante sus aficionados. Con todo, sí podemos asegurar que las posibilidades de que continúe en París son muy escasas, casi nulas.