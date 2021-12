Isco no ha salido y a Florentino Pérez se le viene otro fracaso sonado

Desde luego que el Real Madrid es un cúmulo de optimismo, tanto en el aspecto más superficial y mediático, que es el deportivo, donde son líderes destacados de LaLiga y han hecho lo propio en la Champions League, como en lo institucional y económico, que les da margen para incluso intentar el doble fichaje en verano de Kylian Mbappé y Erling Haaland, los dos deseados en Chamartín. Ahora bien, hay lodo bajo el blanco y su pulcritud, ese que representan jugadores defenestrados como Isco o este otro fracaso sonado que se viene.

Recientemente en Don Balón se resaltaba el hecho de que el jugador andaluz, que está pasando quizá por el peor momento de su carrera, puede obtener una salida rápida en enero si el Sevilla o el AC Milan, que están interesados en él, se lanzan a realizar una oferta al Real Madrid. También es posible que esta no llegue, en cuyo caso Isco seguirá siendo una suerte de espectro que ni aporta ni juega, pero que tampoco alza la voz. Un fracaso en toda regla.

Pues bien, puede no ser el único sonado para Florentino Pérez si se cumplen los peores presagios que anuncian desde Alemania con Reinier, el jugador que costó 30 millones de euros, pero que no ha gustado en el Signal Iduna Park y lleva dos temporadas sin prácticamente jugar en el gigante de la Bundesliga. Y es que según apunta Bild, el Dortmund quiere obtener un hueco en su plantilla y desea ‘dar la patada’ al brasileño.

El Madrid, dicen en el club blanco, aunque no pueden hacer nada al respecto de la decisión de la entidad alemana más que acatarla, no está del todo desprotegido con esta situación, ya que al romper el contrato en vigor el equipo alemán debería abonar el sueldo del jugador hasta final de temporada, aunque, eso sí, Reinier sería una patata caliente para el club, ya que tendrían que volver a cederlo, si encuentran a algún club interesado, y esperar que salga cara esta vez. Lo que no se plantean en el Bernabéu en estos momentos es venderlo, ya que Reinier se ha devaluado y difícilmente nadie le pagará al Madrid 30 kilos por el brasileño.