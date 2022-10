Messi al Barça en enero: venganza final de Laporta contra Al-Khelaïfi

Joan Laporta no quiere esperar al mes de junio para intentar que Lionel Messi regrese al FC Barcelona. El argentino termina contrato con el PSG al finalizar la presente temporada, pero en el club no quieren esperar tanto. La estrategia de la junta directiva del conjunto azulgrana es cerrarlo en el mes de enero para así aprovechar de la regla del 1/1, ya que, de no ser así, su regreso al Camp Nou se complicaría mucho, así lo aseguro el diario Sport, pero ¿cuál es la regla 1/1?

Dada la crisis económica del Barça, la regla establece en su reglamento que aquellos clubes con deuda financiera para poder fichar tendrán que respetar la regla 1/4, es decir, que para poder gastar un euro antes tendrán que vender cuatro. Una solución que se pudo solventar el verano pasado gracias a las palancas económicas pero que volverá a afectarles en el siguiente periodo estival, algo que no sucede en invierno, donde Javier Tebas relaja sus medidas y permite a los clubes regirse por la regla del 1/1, es decir, podrán gastar un euro por cada euro que vendan, pero la regla 1/4 volverá en junio y las opciones del Barça de poder fichar a Messi se reducen en gran parte al mes de enero.

Este argumento refuerza el discurso de Joan Laporta tras la debacle sufrida ante el Inter de Milán en la Champions League:” este equipo está haciéndose y hay que hacer ajustes para que sea mejor. Estamos trabajando para el mercado de invierno. Hay intención de mejorar constantemente el primer equipo, que ya es muy potente, pero hay posibilidades de mejorar”, señalaba el presidente azulgrana ante los medios de comunicación.

En ese mismo acto, Joan Laporta también habló de Leo Messi y de un posible regreso al FC Barcelona asegurando que el argentino no salió de la mejor forma del club y que existe una deuda moral con él, queriendo que su carrera finalizase con la camiseta del Barça. Pero el PSG y Al-Khelaïfi no se lo pondrán nada sencillo, el conjunto parisino también está trabajando en un nuevo contacto para él y la intención del club es retenerle, al menos, un año más. Veremos si Joan Laporta consigue su venganza final contra Al-Khelaïfi o no.