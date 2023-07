Nasser Al-Khelaïfi responde al portazo de Mbappé: tres bombazos en París ilusionan a Luis Enrique

La complicada situación del PSG con Kylian Mbappé ha provocado que dé comienzo un período de incertidumbre donde nadie sabe cuál va a ser el siguiente paso que dará Nasser Al-Khelaïfi, que tras la decisión tomada con el francés, deberá acudir al mercado para fichar a un jugador capaz de aportar una cantidad de goles parecida a la de la gran estrella francesa y satisfacer a Luis Enrique con un recambio de buen nivel. En este sentido, el mercado no está lleno de grandes goleadores, especialmente, con Harry Kane casi cerrado por el Bayern de Múnich y Hojlund con un acuerdo con el Manchester United, parece que los parisinos deberán o bien, gastarse una auténtica millonada, o ir a por un jugador de menor nivel e igual de caro que los demás. Ante esta situación hay tres nombres que destacan en Francia.

Pescar en el Maradona será muy caro

El primer nombre que se nos viene a la cabeza si pensamos en un gran nueve además de los evidentes Haaland y Kane, es Victor Osimhen, el nigeriano es uno de los mejores del mundo en su posición y su fichaje por cualquier club el mundo sería perfecto. En este caso, el problema radica en Aurelio De Laurentiis, que no pondrá facilidad alguna para un traspaso que no bajará de los 150 millones de euros. Una cifra inasumible a no ser que Mbappé deje una buena suma de dinero en este mismo mercado. Sus 31 goles y 5 asistencias en 39 partidos demuestran el gran nivel del de Lagos, que a sus 24 años es de los pocos que podría competir con Erling Haaland.

La Juventus abierta a vender a su fracaso estelar

Si bien es cierto que no sería la opción más ilusionante de todas, Dusan Vlahovic sería una buena apuesta para que Luis Enrique sacara ese potencial que todo el mundo sabe que existe, pero que jamás salió a relucir en Turín, donde no se opondrían a una venta siempre que fuera a un buen precio. El serbio viene de sumar 14 goles y 4 asistencias en una temporada para olvidar de la Juventus. De modo que, con unos 70 millones, los italianos estarían encantados de decir adiós a Vlahovic.

Nueva estrella francesa en el PSG

La salida de Kylian Mbappé dejaría en París un hueco difícilmente rellenable, y es que los parisinos se quedarán sin el gran referente francés. En este sentido, fichar a una figura gala como Randal Kolo Muani sería una buena solución. El del Eintracht de Frankfurt ha sido uno de los mejores de la temporada en Alemania, donde ha sido capaz de sumar 23 goles y 17 asistencias. El galo tiene un perfil bastante parecido al de Mbappé, es rápido y potente en los duelos y cuenta con capacidad para la asociación, como demuestran sus 17 pases de gol.