Neymar Júnior y Leo Messi se amotinan contra Mauricio Pochettino

El Paris Saint-Germain está lejos de llegar a ser un campo de estrellas en armonía y todas las señales del gigante francés son preocupantes, lo cual implica nerviosismo y dudas sobre un proyecto faraónico que ya ha sufrido varios reveses de envergadura. Desde la Champions League a la Ligue 1, el cuadro capitalino se debate entre tratar de explotar todo su potencial o dividirse en batallas individuales; es más, Neymar Júnior y Leo Messi pueden ser los primeros amotinados del plan.

Así al menos lo recalca el medio galo L’Equipe que pone el foco en el astro argentino como promotor de un descontento con el juego, la puesta en escena y los planteamientos de Mauricio Pochettino; un ex jugador del Barça que tendría en Neymar (lesionado en estos momentos, hasta comienzos de 2022) a un socio en esta mini rebelión. Aun así, poco o nada pueden hacer al respecto sendos jugadores con este hecho, ya que hoy por hoy el compromiso del club con Pochettino es tan fuerte como el que poseen con ellos dos.

Ahora bien, algo debe cambiar en la entidad porque el PSG, para toda la inversión realizada y la grandeza de su plantilla, está dando un resultado insuficiente. Para empezar, hoy se decide el Grupo A de la Champions League y ya no pueden ser primeros, lo cual habla en cierta forma de un primer fracaso en el gran objetivo de la entidad, la Liga de Campeones. Pero es que además de los últimos cuatro partidos, los de Pochettino solo han ganado uno. Manchester City, Niza y Lens han quitado puntos a los parisinos, que ya no impresionan a sus adversarios debido a una puesta en escena cargada de fisuras, sin consistencia.

Y la que se ve seriamente dañada a ojos del vestuario es la autoridad de Pochettino, que no les hace jugar como boque y tampoco impone una ley. Desde la portería, con los continuos cambios entre Donnarumma y Keylor Navas, pasando por la situación de Sergio Ramos en la zaga, el descontento de Georginio Wijnaldum en la medular y la falta de potencia del tridente, todo son problema para el técnico del PSG; problemas que ahora las dos estrellas achacan cas en exclusiva al míster: ellos no rinden y, a juicio de Neymar y Messi, en gran parte es por culpa de Pochettino. Los líos no cesan en la capital de Francia; es más, parece que no hacen más crecer en cada esquina del calendario.

Y todo afecta. Por ejemplo, ¿creen que este es el mejor ambiente para tratar de convencer de su continuidad a Kylian Mbappé? Estamos llegando al ecuador de la temporada y el gigante francés no convence a nadie, ni puertas adentro, donde se adivinan tensiones, ni en el continente, de puertas afuera, donde se le ve un equipo vulnerable.