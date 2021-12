Xavi y Simeone provocan lo impensable en Barça y Atlético de Madrid

Quizá la plantilla del Barcelona no sea de las mejores que ha tenido (desde luego no es la mejor) y posiblemente los jugadores del Atlético de Madrid no están rindiendo a su máximo nivel, pero lo cierto es que tanto Xavi Hernández como el Cholo Simeone, para bien o para mal, son responsables de un destino aciago y poco halagüeño que desde hoy puede haber firmado un final inesperado y en cierta forma patético para sendos gigantes de LaLiga.

Con respecto al calendario más inmediato tenemos las claves de ambos calificativos, ya que nadie se esperaba que Barça y Atleti pudieran estar el 12 de diciembre (próximo domingo) fuera de la Champions League y casi sin opciones de LaLiga, y lo cierto es que, ciñéndonos a las últimas sensaciones, la probabilidad y los rivales ese es el destino más factible para los dos equipos. Hoy los rojiblancos deben ganar a un rival duro y directo, el Porto, hacerlo a domicilio y esperar a ver lo que haga el AC Milan frente a un Liverpool que reservará efectivos; mientras que el domingo los rojiblancos visitan el Santiago Bernabéu, hogar del líder implacable de LaLiga.

Y el Barça de Xavi todavía lo tiene peor que los de Simeone. Mañana los culés deben ganar a uno de los equipos más temibles, el Bayern de Múnich, y hacerlo en el Allianz Arena para no tener que esperar que el Benfica sea capaz de hacer lo propio ante un Dinamo que visita Lisboa sin nada en juego para los ucranianos. Sin embargo la perspectiva en LaLiga para los culés es todavía más nefasta, a 16 puntos del Madrid y visitando en la dominical un campo complicadísimo, como es El Sadar, ante Osasuna, pueden dejarse en dos partidos los dos grandes títulos.

De modo que sí, en cierta forma es patético el desenlace que probablemente espera a Xavi y Simeone como líderes de Barça y Atlético al final de esta semana si caen en sendos compromisos (o caen eliminados en el primero). Es cierto que por calidad, plantilla e historia ambos equipos están en disposición de dar la vuelta a la situación y ganar ambos partidos, clasificándose para octavos de final de la Liga de Campeones y recortando puntos al Madrid (si gana el Atleti el domingo, a fuerza recortaría tres puntos a los blancos, su rival en el coliseo blanco), pero ahora mismo nadie da un duro por tales desenlaces, posiblemente incluso dentro de sendos clubs, en esta aciaga semana para culés y colchoneros…