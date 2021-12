Al-Khelaifi alegra a Leo Messi: LaLiga da al PSG un recambio a Mbappé

Perder a Kylian Mbappé no va a ser un trago sencillo (si finalmente ficha por el Real Madrid) ni para la afición del Paris Saint-Germain, ni para sus directivos, compañeros de equipo y el mismo cuerpo técnico, sin embargo el mandamás puesto al frente por el jeque (propietario del club), Nasser Al-Khelaifi está en cabeza de una rebelión mediática que pretende hacer saltar por los aires LaLiga y, de paso, dotar de un nuevo ídolo a la hinchada parisina, uno que haga olvidar al genial delantero de Les Bleus.

Y ese no es otro que Joao Félix, que de pronto ha movilizado su círculo interno para forzar una salida del Wanda Metropolitano, una que incluso podría producirse en este mercado de fichajes invernal. Sobre ello y ante la sorpresa interna en las filas colchoneras con esta decisión, hay que decir que el cuadro rojiblanco está poco por la labor de mover su plantilla en esta dirección en enero; o lo que es lo mismo, no se niegan a una venta millonaria si el jugador quiere marcharse, pero esta no podrá ser antes de verano.

Es más, al Atlético le entristece la decisión del portugués, pero su incapacidad para hacerse sentir como estrella mundial (llegó en 2019 y aún no ha explotado) ha hecho que su salida no sea traumática, sobre todo si las arcas rojiblancas recuperan la inversión realizada en la joven figura portuguesa. De ahí que Al-Khelaifi se haya puesto rápidamente al frente de esta decisión en caliente del joven futbolista luso, principalmente para mostrarle que el PSG, cuando menos, está interesado.

Es cierto que Mbappé y Félix son jugadores diferentes, pero en cierta forma Neymar Júnior y Leo Messi, amén del tipo de juego de los capitalinos y sus otras múltiples estrellas, le vienen mejor al luso que el férreo sistema defensivo de Simeone, por lo que Joao Félix no se opondría a una salida rumbo a París. Lo complicado en este asunto es que el Atleti solo negociará si recupera la inversión realizada en el futbolista (tiene contrato hasta 2026), que es enorme: unos 128 millones de euros. Con todo y más, Al-Khelaifi ya ha encontrado a un posible recambio a Mbappé y es caro, sí, pero ilusiona.