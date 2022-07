Neymar planta cara a Al-Khelaïfi y Mbappé: París arde, el City aparece

Neymar Jr está viviendo sus peores momentos en el PSG desde que llegase al Parque de los Príncipes en el verano de 2017 a cambio de 222 millones de euros. Tras la eliminación del conjunto parisino en los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid, las críticas tanto de la prensa como de los aficionados galos se han centrado en el futbolista brasileño y Al-KhelaÏfi ya no le respalda más.

Aquella derrota supuso un cambio generacional en el PSG que poco a poco va cobrándose sus víctimas, primero fue el director deportivo, Leonardo, después Pochettino, y ahora podría ser Neymar Jr, ya que, tal y como hemos informado en más de una ocasión en Don Balón, el futbolista brasileño se encuentra dentro de una lista de 14 jugadores a los que el nuevo director deportivo, Luis Campos, quiere dar salida este verano.

Quiere un equipo de futbolistas, y no de cromos, y por eso han descartado fichajes como el de Cristiano Ronaldo y se están centrado en armar un proyecto de futuro, un grupo solido que empujen todos a la vez, sin egos ni individualidades, y así lo están demostrando con las llegadas de Ekitike y Vitinha, y el fichaje de Christophe Galtier para el banquillo.

El técnico del Niza es el elegido para guiar al PSG a la consecución de la Champions League y el conjunto parisino no quiere que el brasileño forme parte de esta conquista. Un Neymar Jr al que no le preocupa mucho su futuro, ya que, tal y como publica el diario inglés, Daily Mail, tanto Manchester City como Chelsea están interesados en el jugador, ambos equipos que disputarán el año que viene la Liga de Campeones, por lo que, no jugarla con los franceses no le quita el sueño.

Además, Neymar Jr acaba de renovar automática y unilateralmente su contrato con el PSG hasta 2027 al hacer efectiva una de las cláusulas incluidas en su contrato cuando firmó la última ampliación, por lo que tiene el futuro más que asegurado. De todas formas, a pesar de todos los rumores que alejan al ex del FC. Barcelona de París, él no tiene del todo claro que quiera dejar el Parque de los Príncipes, al menos este verano: “Todavía quiero quedarme aquí con el club. De momento el club no me ha dicho nada, así que no sé cuáles son sus planes para mi”, asegura Neymar en unas declaraciones recogidas por el diario L’Equipe.

Su futuro está más en el aire que nunca, Neymar quiere quedarse, plantando cara a Al-Kehlaïfi, Luis Campos y Mbappé (con el que no tiene mucha sintonía) que no quieren que siga, y mientras tanto, por si acaba estallando todo, el Manchester City y el Chelsea le regalan los oídos al brasileño. Veremos en qué acaba todo.