Neymar termina por matar a Leonardo y Al-Khelaifi: se cae su comprador

Vaya por delante que la salida de Neymar Júnior de París es muy, muy complicada, ya que el PSG, como han insistido en más de una ocasión, es un club comprador, no vendedor, y el delantero brasileño, pese a su aciaga temporada y las críticas actuales, ha sido defendido por los estamentos del club francés en más de una ocasión como el motor del proyecto; no en vano es él y no Messi o Mbappé quién tiene el 10 a la espalda (el argentino y el francés lo lucen en sus países). Ahora bien, dicho lo cual, Al-Khelaïfi al menos se empezaba a alegrar de que existiera un posible comprador.

Esta vez no era ni el Real Madrid ni el FC Barcelona, los últimos (quizá el United, más tímidamente) que trataron de ficharlo, hace ya varias temporadas. No, el club que se había interesado fuertemente por sus servicios era el Newcastle United de Mohamed Bin Salmán, de la Premier League, que es seguramente de los pocos equipos que poseen la capacidad económica para fichar al brasileño desde París. Al menos, eso es lo que se pensaba.

O lo que es lo mismo, nunca lo sabremos, ya que el club magpie, que supuestamente, como decimos, tiene un fondo financiero detrás que lo resguarda ante una posible locura de este calibre en el mercado, no se va a lanzar a por Neymar (lo que tira por tierra cualquier esperanza que los aficionados del Parque de los Príncipes albergan con la posible salida de su jugador otrora fetiche), como certifica Telegraph.

El conocido medio de comunicación asegura que el Newcastle no va a realizar ni siquiera propuesta alguna por el internacional con Brasil. Y no lo hará por varios motivos: el primero tiene que ver con el desequilibrio que supondría en su proyecto introducir un jugador con su sueldo, amén de la astronómica cifra que tendrían que poner sobre París para lograr su adiós. Pero es que, por otro lado, no gusta la vida privada del jugador y sus continuas ausencias y lesiones con el equipo francés. Neymar lleva tiempo alejado de la lucha por ser uno de los 10 mejores jugadores del planeta, y ya que por condiciones podría estar entre ellos, se argumenta como agravante su actitud en este sentido.