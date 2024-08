Luis Enrique se enfurece con el PSG; delantero se queda en la Serie A: 50M para renovar su contrato

Atalanta quiere confirmar que la Europa League que levantó no es una coincidencia del destino, la victoria sobre Leverkusen fue a base de pundonor y disciplina que el mismo equipo implantó. En ese contexto más de uno destacó, así como el delantero Ademola Lookman, quien tras su gran temporada con los de Bérgamo, ha sido sido pretendido por más de un club. Y es que, a sus 26 años, el nigeriano pasó por el radar hasta del PSG de Luis Enrique.

El técnico español, sin Gonçalo Ramos por los próximos tres meses por una lesión y, por supuesto, ya sin Kylian Mbappé, el cuadro parisino se queda corto de delanteros. Quizás está Marco Asensio al rescate, pero si se habla de actualidad, Lookman está un paso más adelante del español. Sumado a eso, las ganas del coach de incluir en sus filas a un futbolista de sus características. Lookman cumple con los exámenes, pero ya es tarde, Atalanta está por asegurar a su artillero.

Lookman renueva con Atalanta

Kolo Muani es una opción viable para Luis Enrique, pero en el dirección técnica el gusto por tener a Lookman era incluso mayor. Sin embargo, según apunta ‘Sky Sports’, Atalanta ya ató a su preciado atacante para que extienda su contrato, incluso con una cláusula de 50 millones de euros a quien quiera llevárselo. Esto quiere decir que toda intención por fichar al africano quedó descartada.

Escasez de atacantes en París

El objetivo más ambicioso del PSG ha sido ante todo levantar la Champions League, pero esto no puede ser posible si el plantel es limitado, sobre todo con nombres que resuelvan arriba. Con la lesión de Ramos, al técnico solo le queda rotar entre Randal Kolo Muani y Bradley Barcola. Marco Asensio y Ousmane Dembélé se distinguen como extremos, aunque también podrían probar como un falso ‘9’.

Luis Enrique no se rinde

El mercado de pases ya cierra en pocos días y las opciones por contratar a un especialista en el área se torna complicado. No obstante, el ex entrenador del Barcelona no agacha la cabeza y confía en que los refuerzos llegarán. “Siempre estamos atentos y dispuestos a mejorar el equipo”, había dicho en conferencia de prensa.