Nueva bomba del PSG por 65M: con Ousmane Dembélé y el 7 del PSG, drama para Marco Asensio en París

Marco Asensio creía haber encontrado su lugar en París cuando finalmente se echó a un lado del Real Madrid y puso rumbo a la capital de Francia, sin embargo la posible estancia de Kylian Mbappé, al menos por una temporada más, en el PSG, la llegada de Ousmane Dembélé y el posible fichaje de Kolo Muani hacen de su puesta de largo algo complejo, incluso en su competencia con otros futbolistas novatos en la entidad.

Suplente sin pasar por el mercado

Este fin de semana el Paris Saint-Germain no contó con Kylian Mbappé como jugador titular, tampoco con Ousmane Dembélé y aún así Luis Enrique no optó por el balear en el once, jugando con Kang in-Lee, Gonçalo Ramos y Vitinha. Después, cuando el tiempo apretaba, salió el número 7, que es quien hizo el único tanto francés, para después ver cómo le empataba el equipo local. Y Marco Asensio ni fue considerado.

Pero lo peor no es eso, si en la franja de ataque el PSG se decide por un tridente, si Mbappé se queda en el club francés y con los fichajes de Gonçalo Ramos y la apuesta por Kolo Muani, Asensio simplemente no solo no tiene hueco, sino que posee peor competencia que la que tenía en el Real Madrid. Y en año de Eurocopa eso es un problema para el jugador insular, que no será considerado por Luis de la Fuente para ir con España si no juega con su equipo.

65M y objetivo en marcha

Las peores noticias para Asensio, más si cabe si no sale del club francés Mbappé, es que el club galo -dicen que precisamente para paliar la salida del 10 de ‘les bleus’- se ha marchado al ataque a por el jugador del Eintracht de Frankfurt, por el que ha hecho una oferta de 65 millones de euros, según informa Sky Sport. Es verdad que los alemanes piden 100 kilos por él, pero también es cierto que la operación está muy avanzada. Todo hace indicar que en condiciones normales Mbappé, Muani, Ramos, Dembélé e incluso Kang In Lee está por delante.