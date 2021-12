Pochettino y Al-Khelaifi dan la campanada con el relevo de Mbappé

El Paris Saint-Germain continua pendiente de la situación de Kylian Mbappé de cara a la próxima temporada, comenzando a dar por perdido al atacante francés y comenzando a buscarle un sustituto de garantías; dado que apunta al Real Madrid. En el Parque de los Príncipes no han conseguido convencer al galo con su proyecto, aunque con Leo Messi y Neymar Júnior en su plantilla, es uno de los destinos más atrayentes de toda Europa para una tercera estrella con la que conformar un nuevo tridente. Nasser Al-Khelaifi ha puesto su punto de mira en Marcus Rashford para sorpresa de todos, con el joven talento inglés del Manchester United dispuesto a cambiar de aires si el PSG llama a su puerta durante el próximo verano.

El overbooking del Manchester United en su ofensiva ha limitado mucho los minutos de Marcus Rashford, y la llegada de Ralf Rangnick no parece haber cambiado demasiado la situación del delantero inglés. Con el regreso de Cristiano Ronaldo, la confirmación de Mason Greenwood y el fichaje de Jadon Sancho; el papel de Rashford ha pasado a un segundo plano en Old Trafford por lo que no vería con malos ojos salir para contar nuevamente con el rol de titular. Los dos primeros destinos a los que se le ha vinculado son el PSG y el FC Barcelona, con el cuadro galo como principal opción a sabiendas de la mala situación económica que atraviesan los de Joan Laporta.

Según asegura Mirror desde Inglaterra, el Paris Saint-Germain se habría puesto ya en contacto con los representantes de Marcus Rashford para sondear su posible llegada al conjunto francés para la próxima temporada; con buenas sensaciones por ambas partes que hacen ser optimistas a los de Mauricio Pochettino. El atacante de 24 años siempre ha reafirmado su gran compromiso con el United, cerrando en otras ocasiones la puerta a salir a otro club a pesar de las grandes ofertas que le han llegado; aunque este verano parece diferente, contando con la oportunidad de conformar tridente con Leo Messi y Neymar Júnior en 2022.

En París comienza a sonar el nombre de Marcus Rashford como el gran elegido por el PSG para tomar el relevo de Kylian Mbappé en la ofensiva del cuadro galo la próxima temporada. Con la salida del galo rumbo al Real Madrid ganando enteros, los planes del club se han visto modificados nuevamente, apuntando ahora a una de las grandes promesas de Europa de los últimos tiempos, que no vería tampoco con malos ojos abandonar el Manchester United en una operación millonaria que le costaría al PSG una cifra cercana a los 100 millones de euros.