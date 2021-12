Bin Salmán prepara su refuerzo estrella para enero: golpe a CR7

El plan de invierno del Newcastle United pasa por gastarse una importante cantidad en refuerzos, teniendo en cuenta la situación crítica por la que está pasando el conjunto dirigido por Eddie Howe en estos momentos. El nuevo rico de Europa se encuentra penúltimo en la Premier League y necesita comenzar a sumar buenos resultados para evadir cuanto antes el fantasma del descenso, con varios nombres en su lista de deseos con vistas a enero. El último en sumarse ha sido Anthony Martial, el cual ha sido relacionado con FC Barcelona y Juventus durante los últimos días. Desde Inglaterra aseguran que los magpies se han sumado a la carrera por el delantero francés del Manchester United, el cual ha pedido salir cuanto antes de Old Trafford.

Bin Salmán está dispuesto a poner todo de su parte para reforzar al máximo su plantilla de cara a la segunda mitad del curso, con Anthony Martial como su último gran deseo. Desde Daily Mail aseguran que el Newcastle ha ofrecido al Manchester United seis millones de libras por la cesión del francés en enero, teniendo en cuenta que el atacante solamente ha disputado 10 encuentros esta temporada hasta el momento. La gran competencia en la delantera de los diablos rojos desde el regreso de Cristiano Ronaldo le ha privado de más oportunidades, estando convencido desde la llegada de Ralf Rangnick que su futuro pasa por cambiar de aires cuanto antes.

Las condiciones económicas que ofrece el Newcastle están muy por encima de las que podrían llegar a poner sobre la mesa el resto de interesados como Juventus, FC Barcelona o Atlético de Madrid; por lo que el Manchester United no vería con malos ojos su salida rumbo a St James’ Park. La condición que tratan de imponer desde Old Trafford para terminar de sellar su traspaso es una opción de compra obligatoria por el futbolista galo en caso de terminar salvando la categoría a final de temporada, buscando recuperar gran parte de los más de 40 millones de euros que pagaron en su momento por su traspaso al AS Mónaco en 2015.

Respecto a las opciones del Newcastle United para su delantera, el nombre de Anthony Martial no es el único que manejan en el conjunto inglés, con Edin Dzeko como otro de los delanteros que más gusta a los magpies de cara al mercado invernal. Se espera que el fondo monetario de Arabia Saudí aporte una cantidad cercana a los 100 millones de euros para gastar en enero, por lo que Eddie Howe deberá medir bien sus pasos en el próximo mercado para comenzar un proyecto que quiere aspirar a lo más alto en un futuro cercano, siendo evitar el descenso esta temporada su primer gran objetivo.