PSG y Al-Khelaïfi dan la campana: 3 años esperando esta jugada que voltea la renovación de Mbappé

Uno de los asuntos que cada cierto tiempo es recurrente en el mundo del futbol es la renovación de Kylian Mbappé por el Paris Saint-Germain, y si esta historia parece una pesadilla para muchos y un asunto inacabado para la mayoría es por una sencilla razón, porque el jugador así lo quiere. Aunque quizá podamos tomarnos un respiro con su situación si Luis Enrique y Al-Khelaïfi consiguen dar la campanada y cerrar su continuidad.

El método que puede cambiarlo todo

Aseguran fuentes cercanas al gigante de la Ligue 1 que el club ya sabe cuáles serán sus inmediatas preferencias con la llegada de 2024, entre las que está la renovación del crack nacido hace 25 años en Bondy, solo que en el club galo tienen otra patata caliente que, curiosamente, va de la mano del astro francés y puede servir de apoyo a su renovación: su hermano, Ethan Mbappé. Y es que el club tampoco tiene nada firmado con el joven jugador más allá de junio, de ahí que quiera el 2x1.

🐢 'Los MBAPPÉ', JUNTOS en el PSG.



👏 Ethan, hermano de Kylian, debuta en partido oficial.



El orgullo de la familia, en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/bDRxqVcnCZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 21, 2023

La idea es renovar a los dos mbappés y ofrecerles un proyecto donde puedan triunfar juntos en la ciudad en la que nacieron y el país que los puede (con el mayor ya lo hace) encumbrar. Bien es cierto que los dos, tanto Kylian como Ethan, que no es profesional, podrían mirar otras opciones en apenas cinco días, cuando arranque el mercado invernal, pero los acercamientos del PSG con la familia parecen importantes. Y hasta decisivos.

Y es que, de la misma manera que contamos esto, pulsamos el sentir del Real Madrid, el club con el que siempre se ha vinculado al delantero galo, y la sintomatología no podría ser más clara: nunca ha habido tanta distancia entre las partes con una opción tan evidente como la finalización de contrato del internacional con les bleus. Es más, el Madrid va preguntar una última vez y lo hace sin el convencimiento de querer ficharlo, por loque una nueva negativa sería decisiva. Así, el PSG no solo quiere darle todo lo que pide a Mbappé, sino que además se lo dará a su hermano y en cierta forma esta vez sí parece que el Madrid no entorpece demasiado el acuerdo... aunque con el capitán de Francia nunca se sabe.