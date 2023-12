A 5 días del mercado, pelea bestial entre Guardiola, Arteta, Klopp, y Emery se mete: shock en LaLiga

En medio de la polémica de las protestas de los jugadores de la Premier League porque el fútbol continúe en medio de las fiestas navideñas y a cinco días de que arranque otra ventana de fichajes, efectivamente la competición más prestigiosa nacional del plantea continúa y desde hoy vive un nuevo escenario que puede ser clave de cara a la consecución del cetro final. Quizá los partidos no parezcan tal cosa, pero la lucha por la cabeza se ha desatado entre Guardiola, Arteta, Klopp, y Unai Emery no quiere perderle la cara.

Aspirantes al título celeste

Tampoco Ange Postecoglou, el cual tiene opciones de llevar a su Tottenham al menos a la pelea decisiva en el tramo final del campeonato. Así está la Premier League. Y esta, como decimos, no es una jornada cualquiera ya que todo el mundo mira al campeonato que no para y que curiosamente vive un duelo por el liderato como hacía años que no se veía, donde los aspirantes al trono celeste, inamovible en las últimas tres temporadas, piden paso.

Lo hace primero el Arsenal, que salió vivo de Anfield el pasado sábado y este jueves recibe al West Ham (2115, hora española) en el Emirates con la obligación de sumar tres puntos; como la tiene el Liverpool, que dejó ir vivo al equipo de Arteta en la pasada jornada y hoy visita la cancha del Burnley (18.00, hora española) con la opción de ponerse líder al menos hasta que finalice el choque de los gunners. También se evalúa en esta jornada a un Aston Villa que decepcionó frente al Sheffield United, al que no consiguió doblegar en Villa Park pese a que el premio para los villanos hubiera sido estratosférico, el liderato. Los de Emery visitan Old Trafford hoy (21 h.), un escenario indescifrable.

Manchester City y Tottenham, por su parte, tienen visitas complejas a Goodison Park (mañana, 21.15, hora española) y al Falmer Stadium (jueves, 20.30, hora española) con la necesidad de ganar para seguir enganchados a la cabeza. Los skyblue, con un partido menos que el resto, tienen 34 puntos, dos por debajo de los spurs, cinco menos que el Villa y los reds y un déficit de seis puntos con el líder, el Arsenal. Esta jornada puede precipitar un movimiento masivo en el mercado de fichajes que se inicia en enero.