Última hora, Mbappé dinamita el futuro del PSG: volantazo inesperado; Nike y Al-Khelaïfi, informados

Algo ha cambiado en la relación de Kylian Mbappé con el Real Madrid y esta vez, como novedad, es el club blanco quien ha provocado un giro inesperado que hace que el PSG y Nasser Al-Khelaïfi muevan ficha. Informa L’Equipe que el próximo contrato del jugador será de larga duración y es el nuevo posicionamiento del club blanco el que ha hecho que el 10 de les bleus se replantee su futuro.

Un hueco que habría que crear

Líderes de LaLiga EA Sports y de la Champions League, con Jude Bellingham marcando registros únicos para un mediocampista, con multitud de lesiones que suplen jóvenes y talentosos jugadores y con Endrick explotando en Brasil, de pronto el Real Madrid se ha dado cuenta que la llegada hipotética de Mbappé al club blanco supondría dos serios problemas que quizá no renten. Uno vendría dado por su estatus, que vendrá condicionado por la enorme cantidad que el Madrid tendrá que pagar para ficharlo. Y la otra es quizá más problemática.

Y es que el jugador, sobre el actual esquema, con Rodrygo Goes y Vinicius renovados, Arda Güler en la recámara y Endrick a meses de aterrizar, amén de Brahim o Joselu, ‘no tiene hueco’. Saben en el club blanco que el crack de Bondy donde rinde a nivel es por la banda de Vinicius, que no le pueden quitar en la casa blanca al brasileño, mientras que Bellingham ha tomado el carril central del ataque, que es donde está siendo demoledor. Y además está Rodrygo, que sería el gran damnificado si fichan al galo.

Y no solo eso, estas tres certezas tienen eco en Brahim, veremos si en Arda Güler y sobre todo en Endrick, al que se le tienen enormes esperanzas en Madrid, si a eso sumamos que el club quiere hacer fuertes inversiones en otras parcelas del campo, como los carrileros, y que el jugador del PSG les ha dejado vendidos en varias ocasiones, su fichaje se estanca. Dicho de otra forma, si es cierto que Mbappé firmará su próximo contrato de larga duración y que el Madrid es su única salida, pero en la casa blanca ya no lo ven claro, entonces es el PSG quien parece destinado a ser la casa del jugador francés por una larguísima temporada. Sí, todo hace indicar que ese tren ya pasó por Chamartín; Nike, el esponsor del club de la Ligue 1 y del crack, no lo ve en otro lado.