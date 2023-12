Drama para Ten Hag, PSG y Luis Enrique y estalla el altercado contra Simeone: órdago a la temporada

Si el Bayern de Múnich tiene hoy en sus manos el futuro del Manchester United en la Champions League, que también depende de lo que hagan el Copenhagen y el Galatasaray, tampoco está exento de peligro un Paris Saint-Germain al que la visita a Dortmund se le puede atragantar si el Newcastle cumple (o el Milan, que también tiene dos puntos menos que los franceses) y vuelve a caer cruz en la puesta de largo de los pupilos de Luis Enrique. Menos dramáticos, aunque sí comprometedores son los duelos de Atleti, Inter y Real Sociedad.

Los ‘red devils’, casi fuera; ojo a París

Old Trafford muy probablemente dejé hoy de lado (21.00, hora española) su seudónimo como Teatro de los sueños y se convierta en el nido de las pesadillas para el público del gigante de la Premier League, que ve como este United tan irregular y cargado de polémica recibe la visita de un Bayern herido al que tiene que ganar y esperar que no lo hagan ni los daneses ni los turcos en su cara a cara. Es decir, dos carambolas arduo complicadas. Lo normal es que los diablos rojos digan adiós de forma prematura a la Liga de Campeones y veremos si no también a la Europa League.

Más sencillo lo tiene para pasar el PSG (mañana, 21.00, hora española), aunque Luis Enrique se enfrenta a dos verdades en Alemania y ambas son de complicada digestión: por un lado y por encima de todo, no están clasificados, una derrota en suelo germano con victoria en casa del Newcastle ante el AC Milan (o viceversa) los envía a la Europa League. Por otro, dejar de ganar hoy en el Signal Iduna Park, aun si se clasifican, les convierte en carne de rival duro en octavos; léase Bayern, City, Arsenal, Madrid, Barça, etcétera. Por cierto, el empate con los magpies, de darse, favorece a estos. Unido a ello, toda Europa mira al equipo francés por el factor arbitral tras la infamia del Parque de los Príncipes.

La primera plaza es determinante

Atlético de Madrid, Lazio, Real Sociedad y Inter de Milan saben una cosa con respecto a esta jornada, no es lo mismo ganar y pasar como primeros de grupo que hacerlo como segundo. Ya hay en el bombo 1 de octavos de final equipos durísimos con los que ninguno de ellos quieren verse antes de tiempo de modo que el duelo directo entre españoles e italianos se antoja clave para las cuatro escuadras.