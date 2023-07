Jugadón hiriente en el Bernabéu: fuga y firma del recambio ideal de Asensio que gustaba a Pochettino

Pensábamos que tal vez el Inter de Milan pagaría de forma inminente, y con el beneplácito del jugador, los 20 millones de euros que pesan sobre Paulo Dybala para llevárselo a San Siro o que de allí, más concretamente del Giuseppe Meazza, saldría el díscolo Romelu Lukaku, pretendido por la Juventus de Turín y defenestrado por United, Chelsea y, más recientemente, los nerazzurros, pero el jugadón más rápido y efectivo dela Serie A lo ha firmado el AC Milan, que se lleva al recambio perfecto en el Santiago Bernabéu para Marco Asensio, un jugador muy del gusto de Pochettino y el equipo blue.

Extremo de futuro, rapidísimo y de una potencia endiablada, aunque algo irregular

Efectivamente, el fichaje de Samuel Chukwueze por el conjunto siete veces campeón de Europa se ha llevado a cabo con suma premura, aunque no sin trabajo por detrás por parte de Il Diavolo en este mercado de fichajes; con todo, ya es oficial y equipos que hace unos meses estaban tras la pista del extremo, ven como sus posibilidades menguan radicalmente hasta el 0%: Chelsea y Real Madrid, dos de los conjuntos que querían al nigeriano, han perdido su momento.

Por tanto, el jugador del Villarreal ya forma parte del gigante milanista y lo hace por una cantidad ciertamente asequible: 20 millones de euros más 10 kilos en diferentes variables; con eso, el Villarreal ha dejado ir a uno de sus grandes recursos de futuro. Sobre ello, ha sido fundamental la iniciativa del futbolista africano, que sabedor de su gran segunda parte de temporada (la anterior, en la 22/23, donde, entre otras cosas, marcó un deslumbrante doblete en el Bernabéu, que siempre luce) no ha querido negociar su renovación, lo que ha empujado al Submarino Amarillo a negociar para no perderlo gratis solo dentro de escasamente un año.

Con todo, no hay que restar mérito a un Milan que se está reforzando mucho y bien y aspira a dar la sorpresa en Italia y veremos si no también, como hizo la pasada campaña, en la Champions League, donde llegó a unas semifinales que perdió ante su eterno rival capitalino, el Inter. Sea como fuere, Chukwueze firma por cinco temporadas y ha sido un gran negocio tanto para los españoles como para los italianos: el Villarreal lo fichó por 500.000 euros y lo vende por la cifra que quería, 30M; el Milan gasta pero no demasiado por uno de los extremos más prometedores de Europa.