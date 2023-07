El sustituto de Keylor Navas está elegido: una venganza que toca a Ten Hag y al meta del PSG

Desde que llegara Keylor Navas al Nottingham Forest, el rendimiento de Dean Henderson brilló por su ausencia, ya que el costarricense obtuvo la titularidad debido a la lesión de Henderson y ya no la soltó una vez firmó en el mercado invernal por el histórico equipo inglés. Sin embargo, eso no impide que ahora los británicos quieran apostar en firme por el jugador del Manchester United, al que le proponen, en medio de su operación salida, un doble negocio.

Pocas oportunidades, nulas en Old Trafford

El guardameta inglés, de 26 años, sabe que lo tiene muy complicado en el United con la llegada de André Onana, jugador que ha costado una millonada a los red devils y ha sido petición expresa de Erik ten Hag, una que incluso se ha cargado a David de Gea, portero titular de los diablos rojos durante más de una década, por lo que está presionando a su club para que su traspaso se haga efectivo junto al de Anthony Elanga, en una doble operación de oro para el Forest.

Recordemos que Navas llegó al equipo inglés en pleno mercado de fichajes invernal durante la campaña 22/23 y que su llegada marcó el final de Henderson como punta de lanza bajo palos del bicampeón de Europa, como decimos, por su lesión. Hasta la lesión y el arribo del jugador americano, Henderson lo había jugado todo en la Premier League con los Tricky Trees, y parece que ha dejado buena imagen porque según Rudy Galleti es petición expresa del Forest al United hacerse en propiedad con el portero.

Situación delicada con Navas

Pese a que Gianluigi Donnarumma no haya sido todo lo seguro que le hubiera gustado al PSG, lo cierto es que por ahora la titularidad del italiano está puesta fuera de toda duda en el club francés, incluso para Luis Enrique, que no le dio minutos a Navas ante el Al Nassr. Eso sí, desde el club galo se ha desmentido que Lucho le haya enseñado la puerta a al ex portero del Real Madrid, ya que su suplencia ante el equipo de CR7 viene dada por unas molestias físicas. Eso sí, si Henderson es la apuesta del Forest, para Navas se cerraría esa vía de escape.