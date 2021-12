A Cristiano Ronaldo se le cae todo el plan: su retirada se adelantaría

Cuando tan solo restan 48 horas para conocer al próximo ganador del Balón de Oro (las filtraciones dicen que el premio será, una vez más, para Lionel Messi) a Cristiano Ronaldo le ha llegado uno de los golpes más duros de su carrera: el sorteo de la repesca para jugarse el pase al Mundial de Catar el próximo mes de marzo.

Si ya fue duro quedar eliminados en el último suspiro tras aquel gol de Mitrovic ahora Cristiano y el resto de sus compatriotas han tenido que ver como el sorteo les depara uno de los peores rivales posibles: Italia. Y es que para estar en Catar los lusos tendrán que ganar a Turquía a un solo partido y después jugarse también a un partido, aunque esta vez en su territorio, el pase ante el vencedor del Italia-Macedonia del Norte.

Con ello a Portugal se le pone muy cuesta arriba estar en Catar y eso significa que Cristiano Ronaldo ya habría disputado su último mundial, el de Rusia, en 2018 donde cayeron en octavos frente a Uruguay.

¿Qué es lo peor de no disputar el mundial de Catar? Sin él será muy difícil que CR7 gane otro Balón de Oro antes de su retirada, y como ha afirmado estos días Pascal Ferré, el redactor jefe de France Football y el encargado de llamar al ganador del premio para notificárselo: “Ronaldo tiene una sola ambición y es terminar su carrera con más Balones de Oro que Messi. Y lo sé porque él me lo dijo”.

Sin Mundial no habrá Balón de Oro y sin él ya no hay más motivación para el luso, que podría adelantar su retiro al próximo verano, el de 2022, si finalmente en la próxima primavera Portugal no logra la clasificación para el Mundial. Es cierto que Cristiano tiene contrato firmado con el United hasta junio de 2023 pero él ya ha dicho más de una vez que cuando no tuviese objetivos a la vista colgaría las botas. Pues ese momento podría estar muy cerca.

El principio del fin sería este lunes si Messi suma su séptimo Balón de Oro. Todos mirando a París.