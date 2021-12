CR7 intentó recuperar a la estrella pero fue inútil: el United hundido

Ayer el Manchester United tenía una cita importante en Watford. Los de Ole Gunnar Solskjaer jugaban uno de esos partidos en los que había poco que ganar y mucho que perder. El Watford está en posiciones cercanas al descenso en la Premier y el United no se podía permitir no ganar en el Vicarage Road Stadium.

Con esta situación tan límite se vio a un Cristiano Ronaldo muy pendiente de Jadon Sancho en el calentamiento del partido. Ambas estrellas mantuvieron conversaciones durante los ejercicios previos al partido y, en casi todas ellas, era el luso el que hablaba y Jadon el que escuchaba. El que fuera fichaje estrella el pasado verano (el United pagó casi 90 millones de euros al Borussia por su traspaso) no ha rendido al nivel esperado en estos primeros meses y la afición se empieza a impacientar.

Es por ello que CR7 ha querido darle unos consejos en los instantes previos que, aunque bien intencionados, no sirvieron para mucho una vez iniciado el partido. El equipo entrenado por Leam Richardson se puso pronto por delante en el marcador y ya no dejó de estarlo durante todo el encuentro hasta terminar con el definitivo 4-1.

Con este resultado el que ha quedado señalado, además de Jadon Sancho, es el entrenador. Solskjaer, hombre de la casa que comenzó en el banquillo como interino tras el despido de José Mourinho, está más fuera que dentro y si aún no se ha hecho oficial su despido es porque los dueños no han logrado el sí de alguno de los hombres deseados para ocupar el banquillo de Old Trafford.

Con todo y con eso, puede que en las próximas horas el United haga oficial la destitución de Solskjaer en detrimento de la dupla formada por Michael Carrick (actual ayudante de Solskjaer) y Darren Fletcher (director técnico), quienes se ocuparían del primer equipo de manera interina hasta que Joel Glazer y el resto de su directiva encontrasen al entrenador definitivo en las próximas semanas.

El United se ha hundido definitivamente y los dirigentes deberían acertar con el próximo entrenador si no quieren alargar su travesía por el desierto alguna temporada más. Y ya van demasiadas así.