Alemania decide sobre el futuro Hansi Flick: Jürgen Klopp, culpable

Alemania será la anfitriona de la Eurocopa 2024 y la federación germana cree que Hansi Flick es el entrenador indicado para guiar a ‘La Mannschaft’ a levantar el título en su propio país. No habrá, por tanto, cambio de seleccionador y el relevo generacional iniciado hace 4 años en el Mundial Rusia sigue adelante. La eliminación en fase de grupos en 2018 le costó el puesto a Joachim Löw, pero esta vez no será así y el extécnico del Bayern de Múnich no seguirá los pasos de Luis Enrique, ‘Tata’ Martino o Roberto Martínez.

Hansi Flick sigue, en parte, porque Jürgen Klopp no ha querido aceptar el puesto de seleccionador de Alemania. Así lo ha asegurado el medio Sky Sports News quien afirma que el entrenador del Liverpool tiene contrato hasta junio de 2026 y que la intención del ex del Borussia Dortmund es cumplirlo, es más, ya se encuentra planificando los fichajes de la siguiente temporada como el de Jude Bellingham.

Jürgen Klopp rechaza a ‘La Mannschaft’ y Hansi Flick seguirá con la misión de seguir realizando el relevo generacional que se inicio hace 4 años y que a día de hoy continúa. Para la Eurocopa de 2024, jugadores como Manuel Neuer o Thomas Müller ya no tendrán su billete asegurado. En el caso del portero, por primera vez en muchos años, la prensa ha empezado a cuestionarse su indiscutible titularidad y se preguntan por qué Ter Stegen no tuvo ningún minuto. Él quiere seguir, todo dependerá del seleccionador.

El caso de Thomas Müller es más complicado, como sucediera con Kroos en el pasado, y tal y como apuntan en Alemania, el silencio del atacante del Bayern de Múnich puede que tenga como consecuencia el mismo final que el del mediocentro del Real Madrid: la retirada. Al terminar el encuentro ante Costa Rica aseguró que esto había sido una catástrofe y apuntaba hacia la necesidad de un cambio.

Pero el relevo generacional es necesario, también sucederá en España con jugadores como Busquets y Jordi Alba, y acaba de pasar con Luis Enrique en el banquillo, pero Alemania no tiene nada de qué preocuparse, por mucho que Kimmich crea que es gafe y que todo es culpa suya, los jóvenes talentos alemanes como Jamal Musiala o Moukoko apuntan muy alto y seguro que en Alemania 2024, ‘La Mannschaft’ y Joshua dejan de creer en la mala suerte, si no, para entonces, quizás Jürgen Klopp haya cambiado de opinión o no siga en el Liverpool.