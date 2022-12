Fin de ciclo en España: Busquets y Jordi Alba dejarán su sitio

El futuro de Luis Enrique está en el aire y tal y como él mismo anunció en rueda de prensa, tomará una decisión junto a la RFEF la semana que viene, en frío. Mientras esto se resuelve, lo que sí está claro es que independientemente de lo que pase con el técnico asturiano, el Mundial de Qatar habrá sido el último para varios futbolistas que tendrán que dejar paso a una nueva generación. Este es el caso de jugadores como Sergio Busquets o Jordi Alba.

Los futbolistas del FC Barcelona tienen ya 34 y 33 años respectivamente y eso quiere decir que al Mundial de 2026 de Norteamérica que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, llegarían con 38 y 37 años. Pero la edad no sería el único motivo por el que el futuro seleccionador, sea Luis Enrique o no, tendría muchas dudas para convocarles.

Sergio Busquets termina contrato con el Barça en junio de 2023 y con una alta probabilidad, al terminar la temporada, se marchará a la MLS, por lo que, su ritmo competitivo descenderá. Además, España ya tendría elegido su reemplazo, Rodri, que lleva años a su lado y su perfil es muy parecido al del canterano azulgrana. Su hueco podría pasar a ser ocupado por jóvenes talentos como Martin Zubimendi, objetivo precisamente del FC Barcelona.

Por otro lado, Jordi Alba termina contrato en junio de 2024 y todo apunta a que el lateral izquierdo terminará su etapa en el FC Barcelona y se retirará como ha hecho Piqué. El ex del Valencia, al igual que Gerard, siempre ha tenido claro que después del conjunto azulgrana no habría otro club y que, por lo tanto, a pesar de haber estado ligado el pasado verano con el Inter de Milán, si el club no le ofrece un nuevo contrato, es muy probable que cuelgue las botas. Su hueco podría pasar a ser ocupado por jugadores como Alejandro Balde, Alex Moreno o Fran García.

Así las cosas, independientemente de si el elegido para guiar a España al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México de 2026 es Luis Enrique, la etapa en la selección de varios futbolistas que han estado en Qatar, como la de Sergio Busquets y Jordi Alba, ha dado sus últimos pasos, pero no serán los únicos. Jugadores como Sarabia (30), Carvajal (30), Azpilicueta (33) o Koke (30), también podrían haber acudido por última vez a un Mundial. Veremos qué sucede, pero se espera un relevo generacional en ‘La Roja’.