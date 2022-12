Alemania fracasa, Flick peligra y el rival de Guardiola les rechaza

Por segundo año consecutivo Alemania no ha conseguido pasar de la fase de grupos de un Mundial. Desde que ganara el Mundial de Brasil 2014, ‘La Mannschaft’ no levanta cabeza, no ha conseguido llevar a cabo un relevo generacional de garantías y ya en el Mundial de Rusia de 2018 no pudieron llegar ni siquiera a los octavos de final, lo que le costó el puesto a Joachim Löw, y ahora, en el Mundial de Qatar, ha vuelto a ocurrir lo mismo y el cargo de seleccionador de Hansi Flick está siendo muy criticado.

Tantas críticas está recibiendo en Alemania, que desde la federación germana ya se están planteando sustituir a Flick por otro entrenador y uno de los técnicos en los que los alemanes habían pensado era Jürgen Klopp, pero tal y como informa el medio Sky Sports News, parece que no podrá ser, ya que, según cuentan, el entrenador del Liverpool habría rechazado la propuesta de Alemania porque su intención es seguir luchando junto a Pep Guardiola en la Premier League y cumplir con el contrato que tiene con los reds hasta junio de 2026.

Ahora, la federación alemana tendrá que decidir si le propone el cargo de seleccionador a otro entrenador o, por el contrario, mantienen a Hansi Fllick. Lo cierto es que la fase de grupos del Mundial de Qatar ha supuesto la dimisión de varios técnicos como ‘Tata’ Martino y Roberto Martínez, y a lo largo de estos días podríamos ver como otros banquillos como el de Uruguay, Diego Alonso está en la cuerda floja y suena Marcelo Bielda para sustituirle, o la propia Alemania podrían también viran el rumbo de su selección.

Para todos los banquillos libres que están quedando, y tal y como hemos informado en este medio, existe un entrenador con experiencia más que acreditada, que estaría encantado de asumir el cargo de seleccionador de algún país si se lo ofreciesen, Mauricio Pochettino. El técnico argentino se encuentra sin equipo desde el pasado mes de junio y no rechazaría las ofertas de las federaciones si alguna contacta con él en los próximos días.

Alemania necesita un cambio, ya sea en el banquillo, o en la plantilla, pero necesita renovarse. Quizás lo sencillo sea despedir a Hansi Flick y apostar por un nuevo entrenador, pero muchos jugadores de ‘La Mannschaft’ no han dado la talla en Qatar y quizás, también sea hora de que den un paso al lado. Veremos qué sucede.