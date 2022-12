Valverde se apaga y Ancelotti tiembla: Ronaldo le pondrá a prueba

El Mundial podría suponer un golpe de efecto al rendimiento de esta temporada de Federico Valverde. ‘El Halcón’ llegaba a Qatar siendo uno de los futbolistas más en forma de todo el campeonato doméstico y de Europa. Sus 8 goles y 4 asistencias entre todas las competiciones logrados durante este primer tramo del curso tuvieron como consecuencia el halago de jugadores como Kroos, el cual llegó a decir que era uno de los mejores del mundo en ese momento, pero en el Mundial no ha sido así.

Valverde abandona el Mundial de Qatar con un empate ante Corea del Sur, una derrota ante Portugal, una victoria insuficiente ante Ghana, 0 goles y 0 asistencias. Números y rendimiento muy alejados de los que venía haciendo en el Real Madrid. Diego Alonso no ha logrado que se viese al jugador del conjunto blanco con Uruguay, sino a una versión descafeinada de este, muy lejos del área, poco participativo y sin casi trascendencia en el juego, pero el torneo se acabó. Ahora toca descansar y recuperarse para la vuelta de LaLiga y las dudas le asaltan a Ancelotti, ¿le afectará la eliminación a su rendimiento con el Real Madrid? El primer partido donde podremos comprobarlo será el 30 de diciembre ante el Real Valladolid de Ronaldo Nazario.

Para esa cita el Real Madrid podrá contar al 100%, sino se lesionan, con todos los jugadores que no han viajado al Mundial de Qatar como Lunin, Nacho, Lucas Vázquez, Mendy, Vallejo, Ceballos, Kroos o Mariano, aunque debido a la temprana eliminación de Alemania, Bélgica y Uruguay, también llegarán Courtois, Hazard, Valverde, Rüdiger y ya veremos si Karim Benzema, el cual tuvo que abandonar la concentración francesa por lesión y se encuentra actualmente de vacaciones mientras sigue su proceso de recuperación.

El Real Madrid ya ha vuelto al trabajo y los de Carlo Ancelotti se encuentran realizando su particular pretemporada con la vista puesta en ese duelo ante el Real Valladolid de Ronaldo del próximo día 30 en el Nuevo José Zorilla. El segundo tramo de la temporada está lleno de dudas, no solo para el conjunto blanco, sino para todos los equipos y ligas que han paralizado sus competiciones por el Mundial de Qatar. El rendimiento de jugadores que estaban en su prime cuando todo se suspendió en noviembre como Kroos, Valverde, Rodrygo, Asensio o Rüdiger será toda una incógnita, sobre todo el de aquellos que regresen antes de tiempo por haber realizado un mal torneo. Veremos si le afecta o no el Mundial al ‘Halcón’.