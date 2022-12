México y Bélgica lo saben: Pochettino se ofrece a entrenar selecciones

El Mundial de Qatar está suponiendo el cambio en los banquillos de muchas selecciones debido a su mala actuación en la fase de grupos. Dos de los técnicos que han decidido poner punto y final a actual relación con su selección, tras no clasificarse para los octavos de final, para que esta emprenda una nueva etapa han sido el ‘Tata’ Martino y Roberto Martínez. Las actuaciones de México y Bélgica no han estado a la altura de las expectativas y su eliminación les has llevado a tomar esta dura decisión y ahora ambos países tendrán que buscarles un sustituto y Mauricio Pochettino está totalmente dispuesto a asumir el cargo.

Tal y como ha recogido el diario Sky Sports News, Mauricio Pochettino ha asegurado que si le llega una buena oferta por parte de un país estaría encantado de asumir el cargo de seleccionador. El técnico argentino lleva sin equipo desde que abandonase la disciplina del PSG el pasado mes de junio y a pesar de haber estado relacionado con banquillos como el Sevilla o el Aston Villa, ha dejado claro que solo asumirá el cargo de un banquillo que opte por ganar títulos, y si esa oferta no llega, ahora México y Bélgica necesitan nuevo técnico y él se ha ofrecido.

Además de México y Bélgica, otra de las selecciones que podría necesitar un nuevo entrenador en los próximos días es Alemania. La eliminación de la selección germana, por segundo año consecutivo, en la fase de grupo ha sido todo un mazazo inesperado. Los de Hansi Flick confiaban en pasar a los octavos de final. No consiguen levantar cabeza desde Brasil 2014 y el cambio generacional no termina de llegar. La eliminación en el Mundial de Rusia supuso el fina de la era Löw y ahora, salvo sorpresa, todo apunta a que sucederá lo mismo.

Otros banquillos que podrían quedar libres son los de Francia y España. La Federación Francesa le impuso a Deschamps llegar mínimo a los cuartos de final y en ‘La Roja’, el futuro de Luis Enrique también está supeditado a su papel en Qatar, caer ante Marruecos sería un duro golpe que quizás suponga su adiós de la selección. Si eso sucede finalmente, Pochettino está libre y ya se ha ofrecido.