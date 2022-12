Argentina, Jorge Mendes, Ten Hag y su golpe definitivo: CR7 se hunde

Algunas personas, próximas al Real Madrid, no entendieron en su día la razón de que Zinedine Zidane renunciara a su último año de contrato en el club blanco y decidiera retirarse. Luego, esas mismas, achacaron a Raúl González que estirara en exceso su carrera a costa de los merengues. El momento del adiós nunca es fácil ni sencillo. pero mejor es elegirlo que verse caer, como le está sucediendo a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de los últimos años que se ve ahora sin equipo, sin respaldo, posiblemente en su época deportiva más dura.

Dicen muchas personas cercanas al luso que le duele el éxito rotundo de Leo Messi y el argentino no solo ha vuelto a brillar, sino que a conquistado el premio que todo futbolista ansía cuando sueña con triunfar: la Copa del Mundo. Y no solo eso, Messi vuelve a estar en la cima, aunque sea por un tiempo. El ocaso del 10 de la albiceleste parece que aún tardará un poco más que el suyo, que es evidente.

Salió Cristiano Ronaldo por la puerta de atrás del lugar en el que fue venerado, Old Trafford, y fue así porque de nuevo no aceptó su declive físico y futbolístico. Ley de vida. Ahora ha florecido la tensión incluso con su agente, Jorge Mendes, pero no solo eso, ha visto como ha sido rechazado en algunos de los clubs más importantes a los que se ha acercado, incluso el Real Madrid, que ya no cuenta con su figura. Está prescrita en el Santiago Bernabéu.

Bayern, Chelsea, Atlético de Madrid, Sporting de Lisboa y ahora Eintracht de Frankfurt certifican que han negado al luso, que parece terminará -eso sí, bañado en oro- en Arabia Saudí. Pero eso no es lo que él quería; deseaba, al menos, un último baile. Él confía aún en que el mercado de fichajes invernal pueda traerle una última sorpresa europea, pero lo cierto es que se le cierran las puertas allá donde llama, en parte por su conflictividad con Ten Hag, en parte porque no acepta que su caché debe bajar mucho. Quizá vuelva, quizá no, pero desde luego estos meses son indignos para un futbolista de su tamaño, enorme. Zizou debió aconsejarle en este aspecto…