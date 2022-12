Ronaldo, Ronaldinho y Kaká creen en Endrick: Neymar y Casemiro, fuera

Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Roberto Carlos, Cafú, Lucio; estos son algunos de los integrantes de la última gran Seleçao que conquistó una Copa del Mundo, tras ellos, no ha habido respuesta: la canarinha se ha quedado demasiado lejos durante los siguientes cinco Mundiales, incluido el último, el de Qatar. Y ahora con vistas a 2026 ya se deja de lado la etapa de Neymar y Casemiro, para mirar a la que comandarán seguramente los tres jugadores del Real Madrid: Vinicius, Rodrygo Goes y Endrick.

Simplemente, a Brasil, a Tite, no le ha salido bien el experimento en el que Neymar era el líder indiscutible del combinado nacional sudamericano. Al jugador del PSG, como le ha venido ocurriendo en la mayor parte de su carrera, le esquiva la gloria. Ya sea por lesiones, deméritos propios o simplemente el destino, el 10 del PSG no ha marcado una época para la pentacampeona y su etapa murió en Qatar; a Canadá/Estados Unidos/México 2026, muy previsiblemente, no llegará, al menos no lo hará como el gran crack de Brasil.

Donde sí hay esperanzas, como decimos, es en la nueva estrella en ciernes que ha fichado el Real Madrid de cara a la campaña 24/25. En Brasil se aferran a Endrick y a su generación de oro, donde vienen varios futbolistas de gran talento, pero también a los jóvenes que ya son estrellas, como Vinicius y Rodrygo, y que dentro de 4 años estarán en el culmen de sus carreras. Por hablar del nuevo delantero del Madrid, el futbolista del Palmeiras llegará a la cita mundialista con dos temporadas en la élite, en Europa, y con 20 años, preparado para el reto. El mismo Ronaldo Nazário pidió su convocatoria ya en Qatar, tal y como le sucediese a él en 1994, con los Romario, Bebeto, Mauro Silva y compañía, otra de las selecciones brasileñas de ensueño y campeonas del mundo.

En definitiva, cinco Mundiales sin pisar una final son demasiados en el país en el que el fútbol no solo es religión, es vida, y sus grandes leyendas consagradas ya miran a la nueva generación con esperanza, ya que los Neymar, Casemiro o Dani Alves no llegarán a la Copa del Mundo de Norteamérica. Toca hacer autocrítica y Ronaldo, Ronaldinho y Kaká sí creen en lo que viene.