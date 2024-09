Bomba: Messi podría regresar al Camp Nou en 2026; se verá las caras con Lamine Yamal

El FC Barcelona le ofreció a la UEFA y Conmebol el Camp Nou albergar la Finalissima en 2025, el trofeo que deben disputar Argentina y España por ser los ganadores de la última Copa América y la Eurocopa, respectivamente.

Según informó el sitio Bola Vip, las autoridades de esas federaciones analizan el calendario para fijar una fecha que tendrá como protagonistas a dos selecciones de alto nivel. La alternativa que ofreció la dirigencia culé llamó la atención desde el aspecto comercial.

La idea es promocionar el partido como el regreso de Lionel Messi al FC Barcelona, tras su salida al PSG en 2021. Enfrente, estará Lamine Yamal, la joven promesa del culé y que asoma como uno de los próximos íconos del deporte.

El Barça estima que las obras finalizarán en marzo de 2026. No obstante, la directiva blaugrana busca dejar el Estadio Lluis Companys de Montjuic lo antes posible, por lo que el Camp Nou podría estar listo para albergar la Finalissima el próximo año.

Sin embargo, por cuestiones de calendario de ambas selecciones todo indica que el gran duelo se jugará en la previa al Mundial 2026.

¿Qué dijo Scaloni?

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló acerca de la final que debe jugar su equipo contra España y le puso paños fríos a la expectativa que genera el duelo entre Messi y Yamal.

“En principio no sé si se va a jugar. El año que viene seguramente sea difícil por lo que me han comentado a través de las fechas, sobre todo las de España, que tiene clasificación al Mundial hasta noviembre. No lo veo factible el año que viene”, señaló el técnico campeón del mundo en Qatar 2022.

Sin embargo, reconoció que si la intención es realizar la Finalissima sí o sí en 2025, seguramente encontrarán día, horario y estadio para hacerla. “Ya se verá si buscan un hueco, porque en estas cosas te hacen jugar en el medio de un partido y otro, pero no la veo. Queda lejísimos, no estoy con eso en la cabeza. Solo tengo esa información y ya veremos qué sucede”, completó.