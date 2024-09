Scaloni duda que se juegue el tan esperando duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal: ¿qué pasó?

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue consultado por el partido que deberían disputar la albiceleste y España por ser los ganadores de la Copa América y la Eurocopa 2024, respectivamente.

El duelo genera un gran interés entre los fanáticos del fútbol de todas partes del mundo ya que es la posibilidad de ver en cancha un duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

Aunque en las últimas semanas, tanto Conmebol como UEFA hablaron de posibles fechas y sedes para 2025, Scaloni aclaró el panorama y le puso paños fríos a la cuestión.

“En principio no sé si se va a jugar. El año que viene seguramente sea difícil por lo que me han comentado a través de las fechas, sobre todo las de España, que tiene clasificación al Mundial hasta noviembre. No lo veo factible el año que viene”, señaló el técnico campeón del mundo en Qatar 2022.

#Eliminatorias



🎙 Lionel Scaloni en conferencia: "El equipo está bien, reponiendo un poco de fuerzas luego del partido del jueves. Nico (González) entrenó diferenciado y Alexis (Mac Allister) lo hizo con nosotros. Veremos la evolución en estos dos días. En líneas generales… pic.twitter.com/ztRuEZYIKq — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 8, 2024

Sin embargo, reconoció que si la intención es realizar la Finalissima sí o sí en 2025, seguramente encontrarán día, horario y estadio para hacerla. “Ya se verá si buscan un hueco, porque en estas cosas te hacen jugar en el medio de un partido y otro, pero no la veo. Queda lejísimos, no estoy con eso en la cabeza. Solo tengo esa información y ya veremos qué sucede”, completó.

Posibles fechas

Según informó el sitio de noticias deportivas TyC Sports, el encuentro se jugará en un estadio de Estados Unidos o Europa. El objetivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) era que se jugara en el Monumental pero esta posibilidad fue descartada de inmediato.

Más allá de las declaraciones de Scaloni, todo indica que el partido se va a llevar a cabo ya que en su momento se firmó un acuerdo entre Conmebol y UEFA hasta el 30 de junio de 2028.

#Eliminatorias



🎙 Lionel Scaloni en conferencia: "Cuando damos una lista nos comunicamos con todos y Leo (#Messi) no será la excepción. Veremos si podemos contar con él para la próxima". — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 8, 2024

Vale recordar que la última Finalissima, que tuvo como protagonistas a Argentina e Italia, se disputó el 1 de julio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. Por eso es que una de las fechas podría ser entre junio y julio de 2025.