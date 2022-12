Catástrofe histórica para Fede Valverde y Luis Suárez ante Ghana

Ghana está cerca de meterse en los octavos de final del Mundial de Qatar en el grupo en el que la Portugal de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández, Bernardo Silva y João Félix tiene casi hecha la primera plaza y Corea del Sur y Uruguay están contra las cuerdas. En el caso de los charrúas el golpe puede ser histórico y doblemente doloroso por los jugadores que afrontan su último Mundial y por la catástrofe de caer en grupos.

De esto último, con Uruguay -recordemos, única selección junto con Brasil, Italia y Alemania que tiene al menos cuatro estrellas- podemos hablar en estos términos porque las fases eliminatorias de las últimas copas del mundo siempre han tenido su acento. Es más, no se pierden una estancia en al menos octavos de final desde 2006, donde no se clasificaron para la cita de citas que, ese año ganó Italia a la Francia de Zinedine Zidane. En esta línea, si miramos lo más reciente podemos ver de lo que hablamos, con unas semifinales en 2010, octavos de final en 2014 y cuartos de final en 2018. O lo que es lo mismo, hace 16 años que Uruguay no está en las rondas eliminatorias de un Mundial.

De lo primero, de los jugadores, esta cita catarí pondrá punto y final a la etapa en la selección uruguaya de jugadores como Gonzalo Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani, todos ellos curtidos en mil batallas y en la curva descendente de sus carreras. Pero es que estos grandes jugadores tenían una opción de oro al juntarse con algunas de las promesas más importantes del mundo en sus puestos, como Ronald Araújo, Darwin Núñez o Fede Valverde.

Jugadores como Jiménez, Betancur o Vecino deberían haber dado más rendimiento hasta la fecha pero lo cierto es que habiendo ya dejado atrás el choque ante Corea del Sur y frente a los lusos, el equipo sudamericano no solo no ha marcado ni un solo gol, sino que tan solo posee un punto, de modo que son los africanos, con dos más en la clasificación, quienes marcan la última prueba de fuego uruguaya, si no la superan, los Luis Suárez, Cavani, Godín y compañía dirán adiós a Fede Valverde, el centrocampista del Real Madrid, líder de la nueva hornada.