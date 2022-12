Palmeiras niega a Barça y Xavi con Endrick: en Valdebebas, a cerrarlo

El Barça ha llegado tarde y puede decirse que mal a por el fichaje del siguiente Neymar, del otro Vinicus, incluso, se le ha llamado, del nuevo Pelé, como es Endrick. El chaval, porque es justamente eso, tiene el don de la precocidad, característica que lo convierte en un potencial genio y eso, lógicamente, interesa entre las grandes esferas del fútbol europeo, que es donde se mueve el dinero en el balompié mundial, pero su contexto es complejo, está exigido por la inmediatez, y eso ahoga a Xavi, que se ve acorralado en este asunto, como el FC Barcelona, por Palmeiras.

Vaya por delante que cada jugar es un mundo, y que el paso al frente culé por Endrick nada tiene que ver con lo que ocurrió con Neymar Júnior, que rechazó el Madrid por el Barça. Endrick no tiene esa idea en la cabeza, sino más bien la contraria, según hemos podido saber en Don Balón, por tanto, su fichaje exige dinero, ser un club top mundial e interés absoluto e inmediato. Y no solo eso, vía libre a su crecimiento.

Sobre lo primero, el dinero, el Barça ya está tocado y casi hundido, porque Palmeiras, si bien no lo soltará por edad hasta 2024, quiere cerrar el acuerdo cuanto antes, lo que supone 'depositar un maletín' de unos 60 u 80 millones como condición mínima, algo que el Barça ni puede conseguir ni se puede permitir. Dicho lo cual, el resto, por si acaso -léase, Real Madrid, Chelsea y PSG, también el City- aceleran para dejar en la estacada al club catalán, que ya sabemos que se mueve bien en el mercado brasileño. Y el Verdão está por la labor de seguir esa línea.

Y es ahí donde se encuadra la vista del brasileño a Valdebebas, donde el Madrid quiere cerrarlo. Los blancos tienen el dinero, el estatus y el interés, y además algo que los otros cuatro contendientes no poseen: esa añorada pasarela al triunfo. Nos explicamos. Benzema tiene 35 años y carece de sustituto, de modo que Endrick dentro de temporada y media tendría vía libre para tomar incluso la titularidad. Nadie puede ofrecerle tal cosa al brasileño. Si unimos que le tiene un cariño especial al Madrid y que le atrae la opción de juntarse con Vinicius, Rodrygo y Militao, entonces el paso al frente del Madrid en este asunto, salvo que recule en lo económico, debería ser decisivo.

Si el romanticismo aún pesara en el fútbol (prueba de ello es Mbappé y su ‘no’ al Madrid), el Barça tendría opciones, pero el dinero no solo habla, sino que manda, y lo que dice es la ley. Quien no lo tenga, no puede explicar sentimientos.