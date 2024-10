Julián Álvarez no perdona el error gravísimo de Simeone, mejor que Yamal y Jhon Durán: 25M carísimos

Luis de la Fuente no cedió ante lo inevitable, no al menos esta vez, y no convocó con la Absoluta de España a Samu Omorodion para la tercera y cuarta jornada de la UEFA Nations League, en parte, pese a sus números superiores a los del resto de atacantes españoles, para que Santi Denia tuviera al mejor aliado en la clasificación para la Eurocopa Sub-21, ¿Cómo respondió el melillense, exjugador del Atlético de Madrid?, Pues, anotando 4 goles y yéndose a números escandalosos en este arranque de temporada.

El Cholo, retratado

El delantero del Porto habló sobre el césped ante Malta (Sub-21), con 4 tantos, y fuera de él, de su salida del Atlético de Madrid, y no dejó en buen lugar al técnico argentino del club rojiblanco: “Qué te digo... ellos son los que deciden. Si no me querían es porque a lo mejor creían que no tenía suficiente nivel. Tampoco es plan de hablar de ello. Ellos saben lo que hicieron y yo estoy tranquilo. No voy a mentir nunca, no habló conmigo ni el Cholo ni nadie de la directiva, sólo Carlos Bucero (el director de fútbol del club)”, comentó a los micrófonos de El Partidazo de la COPE.

Los números hablan por sí solos

Si nos fijamos solamente en los números y baremamos lo que ha dejado ir el Atleti, seguramente por 25 millones de euros -se acordó un traspaso de solo 15M por el 50% de los derechos que irá creciendo en 2025 y 2026 a 5M por temporada para dejar en manos del equipo luso el 80% de estos-, el error es gravísimo. Y sale carísimo.

Para empezar, porque Samu era una garantía a coste cero, una que rechazó Simeone, que tuvo que ir al mercado a fichar a Julián Álvarez, el crack del futuro, y Alexander Sorloth, un delantero contrastado pero veterano, y entre los dos ni se asoman a los números del internacional español, que ha hecho con el Porto 7 goles en 7 partidos y ha marcado 11 en otros tantos, si sumamos sus participaciones internacionales desde que arrancara el curso. Es decir, nadie a su edad o por debajo de ella, lo que incluye a Lamine Yamal (5) o Jhon Durán (6) llegan a tanto.