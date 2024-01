CR7 ridiculiza a Neymar y siembra el pesimismo en Brasil: revés gigante para el 10 y el Al Hilal

Las dudas crecen con Neymar y su recuperación, y su famoso crucero no ayuda en ello. El problema para el crack es que el hilo de vida que lo conecta con la élite del fútbol mundial, Brasil, ya le ha dado un toque de atención de parte un viejo conocido para el crack del Al-Hilal con el que no acabó bien, un Dorival Júnior que se ha hecho cargo de la canarinha y ha dejado entrever que quizá no cuente con el 10. Pero hay más reveses para el ex de Barça y PSG, sobre todo cuando Cristiano Ronaldo aparece en escena.

Una crítica en toda regla de quien menos cabía esperar

Cuando se han hecho públicas las fiestas del brasileño, lo que puede afectar lógicamente a su recuperación en un jugador de 31 años y con una lesión tan grave, ahora ha salido a la palestra su actual míster, Jorge Jesús, en el equipo de la Saudi Pro League para, en cierta forma, ridiculizar al paulista. Y es que para hablar del 10 del equipo azulón no podía haber puesto un peor ejemplo comparativo: Cristiano Ronaldo. Y claro, Ney sale seriamente dañado en cuanto su carrera y profesionalismo.

“Cristiano Ronaldo tiene más pasión por el fútbol y, por eso, lo pone como prioridad. Neymar tiene más pasión por otras cosas y pone esas otras cosas, que es su vida privada, por delante”, decía el míster, que luego defendió a Neymar como persona.

Brasil

No le ha ido bien últimamente a Brasil, que además de sumar derrotas y resultados negativos, de perder al 10, encima ve como piezas clave como Casemiro desaparecen del entorno de la élite. Y lo de Neymar no ayuda. Quizá por eso hay tantas dudas y reticencias sobre el regreso del jugador del Al-Hilal; quizá por eso el mismo Dorival Júnior ya habló de Vinicius Júnior como uno de los mejores y un diez de clase mundial como recambio en el liderazgo de la pentacampeona.

En medio de los escándalos del jugador, de su lenta recuperación y de las dudas que genera su físico y su actitud -de la calidad no tenemos ninguna duda ni nosotros ni nadie- ha salido a la luz la posibilidad de que Ney regrese al Brasileirao, al Santos, antes de tiempo, al parecer por iniciativa del jugador. Una más. Y todo esto, como es lógico, no hace ni pizca de gracia a su club, una entidad árabe que como su campeonato lucha por dar seriedad a su competición, siendo Neymar pero también Benzema o Henderson y Firmino puntos en contra; todo lo contrario que CR7.